Saksan hallitukselta massiivinen ilmastopaketti – sadattuhannet ympäri maailman vaatineet loppua fossiilisten polttoaineiden aikakaudelle

Saksan hallitus on ilmoittanut vuoteen 2030 ulottuvasta kymmenien miljardien eurojen ilmastopaketista. Sen avulla on tarkoitus alentaa energian ja teollisuuden aiheuttamia päästöjä sekä kannustaa sähköautojen ja julkisen liikenteen käyttöön.

Kaiken tavoitteena on, että kasvihuonepäästöjen määrä vuonna 2030 on yli puolet pienempi kuin vuonna 1990.

Saksan ilmastopaketin arvoksi on arvioitu yli 50 miljardia euroa.

Suunnitelmissa on muun muassa nostaa lentolippujen hintaa ja vastaavasti alentaa junalippujen hintaa. Myös rataverkoston infraan luvataan tukea.

Liittokansleri Angela Merkelin koalitiohallitus punnersi ilmastopaketin kimpussa tuntikausia. Kun neuvottelijat lopettivat maratonkeskustelut, ihmiset ympäri Saksaa marssivat kaduilla kantaen julisteita, joissa he sanoivat muun muassa haluavansa kuumia treffejä, ei kuumaa maapalloa.

Saksassa on järjestetty tänään lähes 500 ilmastonmuutosmielenosoitusta.

Borneon saarella osoitettiin mieltä savun keskellä

Eri puolilla maailmaa vietetään tänään ilmastolakkoa. Mielenosoittajat ovat vaatineet loppua fossiilisten polttoaineiden aikakaudelle ja ilmasto-oikeutta jokaiselle maailmassa.

Australiassa sadattuhannet ihmiset ovat osallistuneet maan tähän asti suurimpaan ilmastolakkoon, kertoo brittilehti Guardian. Tapahtumia on ollut esimerkiksi Melbournessa ja Sydneyssä sekä saariosavaltio Tasmanian pääkaupungissa Hobartissa.

Mielenosoituksia on ollut myös muun muassa Thaimaassa, Indonesiassa, Japanissa ja Intiassa.

BBC:n mukaan Borneon saarella Indonesian Kalimantanin osavaltiossa opiskelijat osoittivat mieltään keskellä myrkyllistä savua. Savu on seurausta sademetsän kaskeamisesta. Myrkyllinen savu on vaivannut myös muun muassa Malesiaa ja Singaporea.

”Johtajat, miksi vaikenette?”

Mielenosoittajien joukossa on ollut paljon nuoria ja lapsia. Ranskassa suuri joukko koululaisia päätti lakkoilla perjantaina ja vaatia aikuisia pysäyttämään ympäristötuhon.

Ugandassa sadat lapset vaativat toimia ilmastonmuutosta vastaan. He saapuivat busseilla, moottoripyörätakseilla ja jalkaisin marssiakseen maan pääkaupungin Kampalan lähistöllä. Julisteissa he sanoivat maan hallituksen epäonnistuneen ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa.

”Parlamentti, poliittiset ja uskonnolliset johtajat, miksi vaikenette”, luki 12-vuotiaan Zedekia Wafulan julisteessa.

Thaimaassa 12-vuotias Lilly-nimellä tunnettu Ralyn Satidtanasarn on aloittanut omat toimensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ruotsalaisen nuoren aktivistin Greta Thunbergin inspiroimana.

– Olen lapsi sodassa, hän kertoi uutistoimisto AFP:lle tällä viikolla kerätessään jätteitä kanaalin varrella.

– Yritän pysyä optimistisena, mutta olen myös vihainen, hän jatkoi.

Meidän täytyy luoda uudenlainen tulevaisuus ihmiskunnalle

Ilmastomielenosoittajia on ollut tänään liikkeellä myös Helsingissä. Mielenosoittajien kylteissä vaadittiin muun muassa ilmastotuhon pysäyttämistä sekä toimintaa puheen sijaan. Eduskuntatalon portaille kokoontuneessa joukossa oli mukana myös koomikko Iikka Kivi.

Kivi myös puhui mielenosoituksessa. Hän julkaisi taiteen ja taiteilijoiden roolia ilmastoasioissa käsittelevän puheensa myös Facebook-tilillään. Kiven mielestä maailmasta ei puutu tietoa eikä työkaluja ilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi, vaan tahtoa. Hänen mukaansa juuri tämän tahdon löytymiseen tarvitaan taiteilijoita, taidetta ja luovia ihmisiä.

– Meidän täytyy luoda uudenlainen yhteiskunta, joka ei perustu luonnon tuhoamiseen, luoda uudenlainen tulevaisuus ihmiskunnalle, jotta tulevat sukupolvet ja miljoonat eri eliölajit voivat elää tällä planeetalla sovussa, turvassa ja hyvinvoinnissa. Aletaan töihin, Kivi kuuluttaa puheensa päätteeksi.

Päivä huipentuu New Yorkin mielenilmaukseen

Myöhemmin tänään järjestetään New Yorkissa suuri ilmastomielenosoitus, johon myös vastikään Yhdysvaltoihin hiilineutraalilla merialuksella purjehtinut Thunberg osallistuu.

Ilmastolakon järjestämisen ajankohdalla on tällä erää tärkeä merkitys. Lakko ja mielenilmaukset sijoittuvat New Yorkissa ensi viikolla järjestettävän YK:n ilmastonmuutoskokouksen yhteyteen.

Ilmastonmuutoskokousta edeltää muun muassa YK:n päämajassa New Yorkissa järjestettävä Nuorten ilmastokokous, joka on osa viikonloppuna järjestettävien tapahtumien sarjaa.

https://www.theguardian.com/environment/live/2019/sep/20/climate-strike-global-change-protest-sydney-melbourne-london-new-york-nyc-school-student-protest-greta-thunberg-rally-live-news-latest-updates

https://www.bbc.com/news/live/world-49753710

https://www.facebook.com/IikkaKivi/posts/2505567416193590?__xts__%5B0%5D=68.ARDX3d1Sp-JQch2jI9xRqx65PGGKhAqUqhpW0XLxPc3sUAwPZBhjBNbDXFpK-XdaumnKOJxA8JMlsGjI9ec5xPjLNsTKIHGNSMrh3vGk8ua0RJ_M902ZCRlueVFzrpnInQdl_nqo1Fdj7OOwKhsIQSRNh330heXyMWuXFvYa9fV_iZyt6zxFYR03MLTfvIQQ8gF9Lv04IF47ECWflQH8YXCFwqu0xCza1hg4ViOGARplXVoBWuL3hs4b-RroKzXLmNGJQHmD8u-45oU6cXBywgV2gYGdO6-Eg_m4O_PRiR0BNvsmPTpkJDE93YPtmrUqUg&__tn__=K-R

https://www.un.org/en/climatechange/youth-summit.shtml

STT

