”Mitä me vaaditaan? Ilmastotekoja! Milloin? Nyt!” – Salo mukana globaalissa ilmastolakossa

Perjantaina osoitettiin mieltä ympäri maailmaa ilmastonmuutoksen takia. Sadat tuhannet mielenosoittajat vaativat tänäkin perjantaina pikaisia tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi yhteiskunniltaan ja poliitikoiltaan. Myös Salossa osoitettiin mieltä Salon kaupungintalon edustalla aamukymmenestä iltapäivälle kello yhteen. Mukana oli pieni mutta sisukas joukko aktiiveja, koululaisia, työikäisiä ja eläkeläisiä.

Tapahtuman juuret ovat 16-vuotiaan ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin Fridaysforfuture-koululakossa. Viikko sitten mielenosoituksiin osallistui miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa.

Salon kaupungintalon edustalla on pienehkö mutta ajoittain äänekäs joukko. Ilmassa kaikuvat iskulauseet, hetken päästä helkkää kitara ja yhteislaulu. Paikalle saapuneet eivät ole viesteineen yksin: ympäri Suomea mieltä osoitetaan vähintäänkin 22 eri paikkakunnalla ja ympäri maailmaa saman tiimin jäseniä on miljoonia.

Jäsenkorttia ei tilaisuuteen kysytä, ihmisiä yhdistää huoli tulevaisuudesta. Liike on globaali. Hämmästyttävää, että sen on aloittanut vasta viime elokuussa tuolloin 15-vuotias ruotsalainen koulutyttö.

Mielenosoittajat vaativat ilmastotekoja, ja he vaativat niitä nyt.

– Ei ole aikaa vitkastella. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa valtavan pakolaisongelman, josta seuraa paljon muita ongelmia. Ei kukaan halua lähteä kotoaan pois kohti tuntematonta ilman todella hyviä syitä. Minä tiedän sen kokemuksesta, opiskelija Naim Panahi kertoo.

Panahi on juuri puhunut joukolle salolaisia mielenosoittajia ilmastomuutoksen hidastamisen tärkeydestä ja siitä, että on kiire. Sujuvasti suomea jo puhuva Panahi saapui Saloon liki neljä vuotta sitten Afganistanista, ei ilmaston vaan entisen kotimaansa turvattomuuden takia.

Panahi on valmistumassa ensi kesänä lähihoitajaksi. Oleskelulupaa ei ole Migriltä vieläkään tullut. Panahi on huolissaan ilmaston lisäksi omasta tulevaisuudestaan.

Panahin vieressä mieltään osoittaa tehokas kolmikko, jossa yhteistyötä tehdään sukupolvirajojen yli. Lukiolainen Iida Vienonen, Hermannin koululainen Meeri Vienonen ja eläkeläinen Pirkko Raitasalo heiluttavat plakaatejaan rinta rinnan.

Mikä on kolmikon tänne tuonut?

– Kun kerran päättäjät lintsaavat töistään, voin minäkin lintsata tänään koulusta, Iida Vienonen heittää terävät terveiset paikallisesti Salon kaupungintalon ikkunoita kohti.

– Voi kysyä, miksi opiskella tulevaisuutta varten, jos sitä ei ole? toteaa Meeri Vienonen.

Pirkko Raitasalo sanoo odottaneensa tätä päivää hartaasti, kuin kuuta nousevaa.

– Tämä liike on lähtenyt täysin kansalaisista ja heidän huolestaan. Me olemme täysin kyllästyneitä tähän menoon ja luonnon tuhoamiseen, 60-luvun aktivismin hyvin muistava Pirkko Raitasalo sanoo.

Rivistön toisella laidalla nuorempaa sukupolvea edustavat moisiolaiskoululaiset Konsta Sikanen ja Jonne Heikkilä.

– Tulin tänne siksi, että jos joskus meidän ikäpolvemme saa lapsia, olisi mukavaa, että hekin ehtisivät asua täällä, Jonne Heikkilä sanoo.

Vieressä seisovat nuoret, vaasalainen David Särs, tammisaarelainen William Lindgren ja heidän isoisänsä perniöläinen Staffan Söderlund. Heidätkin on paikalle tuonut yhteinen huoli maailmasta.

– Tämä on tärkeää. Poliitikkojen täytyy kuunnella kansaa, joka herännyt ja huomannut, että meidän kaikkien täytyy nyt tehdä oikeita päätöksiä, Söderlund sanoo.

Söderlundin mielestä suomalaisten on aivan turha vierittää vastuuta kiinalaisille tai muille suurvalloille.

– Ei sillä tavalla saada mitään aikaan, Söderlund sanoo.

Mukana Salon mielenosoituksessa ovat tälläkin kertaa Perjantait Gretan kanssa -mielenosoituskonkarit Eeva-Stiina Lönnemo ja Paula Lönnemo. He ovat käyneet kaupungintalon edustalla liki joka perjantai viime joulukuusta alkaen muistuttamassa ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeydestä.

Eeva-Stiina Lönnemo näkee, että jotain tärkeää on tapahtumassa. Pienen pienet askeleet ovat kasvaneet joukkojen marssiksi ja askelten kaiku on kohonnut kumuksi:

– Jotain on jo liikahtanut. Kaikilla tahoilla jo ymmärretään muutoksen tarve. Nyt vain tulisi löytää yhteiset keinot, Lönnemo sanoo.

Mieltä sai osoittaa luvan kanssa

Perjantaina koululakkoiltiin jälleen ympäri maailmaa. Globaalille tapahtumaketjulle ei juuri enää voi nimetä yksittäisiä järjestäjiä. Paitsi yhden:

– Tämä ei ole kenenkään muun kuin Greta Thunbergin aikaansaannos. Järjestöjen kanssa tehdään toki yhteistyötä viestinnän edistämiseksi, kertoo muun muassa Ilmastoviisas Salossa toimiva aktiivi Teemu Lehtinen.

Salossa tapahtuman takaa löytyy joka tapauksessa asiaa edistäviä tahoja ainakin Ilmastoviisas Salo, TasausKohtuuPaja, Fridaysforfuture, Earth Strike Suomi ja Greenpeace.

Salon kaupunki oli ohjeistanut kouluja sallimaan lakkoilun – Wilmaan kirjatun huoltajan luvan kanssa. Kaupunki ilmoitti kannastaan torstaina Facebook-sivuillaan.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mielestä koulujen pitää turvata vapaus mielenilmaisuun.

Salolaisilla oppilailla oli hyvä mahdollisuus osallistua Salossa kaupungintalon edessä perjantaina kello 10–13 järjestettävään kansainväliseen ilmastolakkoon. Pienehkö joukko koululaisia oli paikalle saapunutkin.

Perjantaisia Fridays for Future -ilmastolakkoja on järjestetty maailmalla jo vuoden ajan ja ilmiö on paisunut valtavan suureksi. Suomessa nuoret osoittivat mieltään isosti viimeksi 15. maaliskuuta 2019. Arviolta 3 000 nuorta jätti silloin oppitunnit väliin ja lähti lakkoilemaan.

Tuolloin koululaisten lakkoilusta nousi kohu eivätkä kaikki koulut katsoneet sitä hyvällä. Opetushallitus muistutti silloin, kuten nytkin, lainsäädännöstä, jonka mukaan opiskelijoiden tulee osallistua opetukseen, ellei heille ole myönnetty lupaa poissaoloon.

Viime perjantaina ennen YK:n ilmastohuippukokousta New Yorkissa arviolta 1,1 miljoonaa koululaista sai pormestarilta luvan osallistua mielenosoitukseen kesken koulupäivän, jos lupa irtosi myös vanhemmilta.

Suomessa lakkoilun pääpäiväksi valikoitui 27. syyskuuta.

Ilmastolakkoja järjestettiin perjantaina Suomessa Utöstä Rovaniemelle, yhteensä vähintään 22 paikkakunnalla.

