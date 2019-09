Salolainen Eija Vasama on kerännyt tuhansia nimikirjoituksia

Kun räppäri Cheek kävi Salon iltatorilla kesäkuussa 2013 ja veti sinne ennätysyleisön, Eija Vasama oli tuttuun tapaan torilla passissa. Hän osti valmiiksi viiden euron Cheek-fanijulisteen, vaikka faneille sanottiinkin, ettei nimmareita ole luvassa.

Keikan jälkeen Cheek asteli suoraan mustaan bemariinsa, kuten ennakkoon oli varoiteltu. Mutta Eija Vasama pisti vanhana kettuna merkille, että auto ei kurvannut torilta Helsinkiin, vaan sillalle päin.

– Ajattelin, että hän on varmaan mennyt Rikalaan syömään. Ja kun kävelin Rikalan luo, hotellin edessä oli musta auto ja kadun varressa istui kymmenkunta pikkutyttöä.

– Menin pokkana tiskille ja sanoin, että Cheek on varmaan täällä syömässä. Minulle vastattiin, että niin on, mutta häntä ei saa häiritä. Sitten istuin odottamaan.

Vasama odotti hotellin aulassa puolitoista tuntia yhden talon työntekijän ja tämän tyttären kanssa, jotka olivat tienneet tähden tulosta ennakkoon. Odotus palkittiin.

Kun Cheek tuli ravintolasta, Vasama sai Cheekin nimikirjoituksen julisteeseensa. Saman tien Vasama pyysi myös Mikael Gabrielin nimmarin.

– En tuntenut häntä silloin vielä ollenkaan, mutta pyysin, että kirjoita sinäkin nimesi – ei sitä tiedä, koska sinusta tulee joku isompi räppäri, Vasama naurahtaa.

Salolainen Eija Vasama (s. 1958) on kerännyt nimikirjoituksia vuodesta 1987 lähtien, ja hän on ehtinyt hankkia niitä jo tuhansia. Hän ei itsekään tiedä kuinka monta, sillä järjestelmälliseen arkistointiin ei koskaan ole ollut aikaa. Satoja ja satoja nimmareita on hänen kotonaan laatikoissa. Lisäksi hänellä on lukemattomia julisteita, fanikortteja ja levyjä.

Kaikki alkoi Kake Randelinista, joka oli Vasaman idoli 1980-luvulla.

– Kävimme aina tansseissa siellä, missä Kake oli esiintymässä. Kerran pyysimme kumppanini kanssa häntä meille kahville. Ehdotimme, että viemme hänet ja tuomme taas takaisin keikkapaikalle. Kerroin, että olen leiponut täytekakun häntä varten.

Artisti lähti kaksikon matkaan, ja lopulta kello näytti puoli viittä aamulla, kun he palauttivat hänet takaisin.

– Juttua riitti koko ajan, hauskoja tarinoita hänen elämästään.

Vasama kävi toki artistien keikoilla jo nuorempanakin, mutta silloin hän ei vielä kerännyt nimmareita.

– En, olin niin ujo! Muistan ikuisesti, kun kerran Salon VPK:n talolla olin hakemassa nimikirjoitusta Kirkalta. Kun tuli minun vuoroni, hän sanoi, että saisinko suukon. Hermostuin, enkä tiennyt, että mitä pitäisi tehdä. Sitten Kirka totesi, että no ei sitten ja kirjoitti vain nimmarin. Jälkeenpäin on harmittanut, että miksen kehdannut. Nyt ei tarvitse enää hävetä.

Mitään lähentely-yrityksiä hän ei koskaan ole joutunut artistien taholta kokemaan.

– En ole itsekään antanut koskaan sellaista signaalia. Ja nyt ikä suojaa jo.

Vasama on aina ollut Agents-fani, ja Laurilan lavalla hän onnistui kerran pääsemään bändin juttusille, kun kertoi järjestysmiehille olevansa ”vanha ja vaaraton”.

– Kun pääsin heidän luokseen ja sain nimmarit, he sanoivat, että ”Puhuit portsarit ympäri, mutta ethän sä mikään vanha ole”.

Kun Vasama aloitti nimmareiden keräilyn, hän ajatteli ensin keskittyä vain muusikoihin ja artisteihin. Mutta koska hän harrastaa keräilyä pääasiassa Salon seudulla, tiukka rajaus olisi vähentänyt liiaksi mahdollisuuksia. Niinpä hän otti mukaan myös urheilijat, poliitikot ja muut julkkikset.

– Urheilijoista minulta löytyy esimerkiksi Teemu Selänne ja Kimi Räikkönen, mutta Mika Häkkinen, Valtteri Bottas ja Jari Litmanen puuttuvat.

Kimi Räikköstä varten Vasama teki bussilla päivän mittaisen Helsingin reissun. Hän meni Kauppakeskus Kamppiin, jossa Räikkönen ja kirjailija Kari Hotakainen olivat promoamassa Kimin elämäkertakirjaa.

– Tilaisuudessa sanottiin, että he eivät kirjoita muita nimikirjoituksia kuin kirjoissa olevat, ja ne oli tehty jo valmiiksi. Mutta sitten huomasin, että yksi tyttö sai Kimiltä nimmarin Ferrari-lippikseensä.

Vasama ampaisi hänkin Räikkösen luo ja näytti tälle pientä Ferrari-takkia, jonka oli ostanut kummipojalleen.

– Kimi sanoi, että ”Onpas hieno takki” ja kirjoitti siihen nimensä. Hänellä oli musta tussi, mutta minulla oli kullanvärinen, ja hän valitsi sen, koska se näkyisi takissa paremmin.

Kun Salon Seudun Sanomat viimeksi haastatteli Eija Vasamaa vuonna 2007, silloin hän kertoi odottavansa, että voisi pyytää presidentti Tarja Halosen nimmarin.

Sittemmin sekin on toteutunut. Se onnistui Pori Jazzin konsertissa, jossa Halonenkin oli kuulijana. Vasama yhytti Halosen tämän mennessä katsomoon, mutta turvamiehet pysäyttivät hänet.

– Tarja sanoi, että ”Mennään kuuntelemaan nyt musiikkia”. Ajattelin, että yritän uudestaan konsertin jälkeen. Silloin Tarja kääntyi yhtäkkiä ja sanoi, että ”Sinähän pyysit sitä nimmaria”.

Vasama sai Halosen sekä tämän miehen Pentti Arajärven nimet postikorttiin. Nyt hänellä on kaikki oman elinaikansa presidenttien nimikirjoitukset, vain Urho Kekkonen puuttuu.

– Sitä ei saa kuin ostamalla, ja ainut ostamani nimikirjoitus on Rauli Badding Somerjoen. Badding oli nuoruudessani ihan huippu.

Sauli Niinistöstä Vasama onnistui nappaamaan hauskan valokuvan Café Niinistössä Annankadulla.

– Hän oli lähdössä kahvilasta, kun sanoin hänelle ”Hei hei, Sauli” ja sain valokuvan, kun hän vilkutti minulle takaisin. Myöhemmin pyysin samaan kuvaan hänen nimikirjoituksensa, kun hän vieraili Salon torilla.

Vasaman tapana on pyytää julkkiksilta sekä nimikirjoitus että valokuva. Hän lähestyy heitä kohteliaasti sanoen: ”Hei, olen nimmareiden keräilijä, onko mahdollista saada nimmarisi?”. Kaikki ovat aina suostuneet, jos hän on päässyt julkkiksen puheille asti.

Vain kerran vastaanotto on ollut tyly.

– Juha Väätäinen ei tykännyt, kun kävin pyytämässä hänen nimmariaan Kalevan kisoissa. Hän ei sanonut mitään, otti vain nimmarikirjani, kirjoitti ja lykkäsi sen takaisin. Ritva Valkaman näin kerran kävelemässä Anttilan käytävällä, ja kun sanoin ”Ritva”, hän kääntyi sanomaan ”Niin?” Hän ei kieltäytynyt nimmarista, mutta kun pyysin saada ottaa valokuvan, hän sanoi, että ”Eiköhän tämä riitä”.

Nykyään Vasamalla on aina kamera ja nimmarikirja mukanaan, sillä koskaan ei voi tietää, kenet kohtaa. Kerran hänelle nimittäin sattui kauhea moka, jonka jälkeen hän otti opikseen.

Se tapahtui Kirkkonummella Hvitträskin ateljeekodissa. Siellä hän huomasi sattumalta Peter von Baghin lukemassa lehteä, eikä ollut varustautunut siihen. Paperia ei ollut, ja kamerasta loppui filmi kesken.

– Bagh totesi, että jännää, kun kysyt minun nimikirjoitustani, kun vieressäni ovat myös ohjaaja Mika Kaurismäki ja näyttelijä Billy Bob Thornton. Ja parkkipaikalla on pari bussillista filmitähtiä ympäri maailmaa. Hvitträskin esitteen sitten nappasin ja pyysin siihen joitain nimiä. Mutta silloin päätin, että tästä lähin minulla on aina toimiva kamera ja nimmarikirja mukana.

Esimerkiksi Seppo Ruohoseen hän törmäsi kerran Salon seurakuntatalon edessä aamukahdeksalta.

– Olin kävelyllä, ja Ruohonen sattui juuri olemaan Salossa pitämässä laulunopetusta. Useimmiten kyse on hyvästä säkästä.

Vasama kerää nimmareita kaikilta julkkiksilta, olivat nämä hänen suosikkejaan tai eivät.

Kun Apulanta konsertoi Salohallissa, Vasama jaksoi odottaa viisi tuntia, että sai kaikkien tipoittain saapuneiden muusikoiden nimmarit. Apulannan konserttiin hän ei enää ehtinyt.

Vasaman ykkössuosikkeja ovat Uriah Heep ja Deep Purple, joiden molempien jäsenet hänellä on ollut onni tavata. Uriah Heepin sekä Uriah Heep Legendsin jäsenet hän on tavannut niiden Salon-vierailuilla sekä Helsingissä, Himoksella, Hangossa ja Tammisaaressa. Deep Purplen miehiä hän pääsi kättelemään Haminassa fanitapaamisessa.

Huippuhetki oli myös, kun hän sai ruotsalaiselta pianisti Robert Wellsiltä Paraisilla nimmarin, halauksen ja yhteiskuvan. Sen jälkeen polvet taas hetken tutisivat.

Nyt Vasamaa on alkanut jo vähän väsyttää julkkisten perässä juokseminen. Hän on jo miettinyt, kenelle nuoremmalle voisi harrastuksensa testamentata. Mutta ei hän vielä kokonaan malta lopettaa.

– Kun joku uusi tulee Saloon, niin taas jalka ruopii ja sitä lähtee liikkeelle, hän naurahtaa.