Salon keskustasta pääsee nyt patikoiden kansallispuistoon

Salosta Lehmijärvelle kulkenut retkeilyreitti laajenee. Uudistunut reitti vie nyt Kirjakkalaan asti.

– Ideana on, että Salon keskustasta pääsee kävellen tai pyörällä Teijon kansallispuistoon, sanoo tiedotussihteeri Terhi Sinnelä Salon kaupungin liikuntapalveluista.

Myös aiemmin käytössä ollut keskusta–Lehmijärvi-osuus on muuttunut alkupätkän osalta. Reitti kulkee nyt Ylhäistentien vartta Helisnummelle, josta se jatkuu vanhaa linjausta pitkin Ketolan näköalapaikalle.

Reitin pituus on 21 kilometriä. Matkaan voi lähteä Salosta kolmesta eri paikasta: urheilupuiston, Hermannin koulun tai Viitankruunun parkkialueilta.

Retken voi aloittaa myös Lehmijärven rannalta, mutta Lehmijärven ja Kirjakkalan väliset opasteet eivät ole vielä maastossa.

– Kyltitys on työn alla. Nuorten pajatoiminta pystyttää ne syksyn aikana, sanoo Sinnelä.

Kaupungin verkkosivuilta löytyvä kartta on sen sijaan jo päivitetty, ja kartta jaetaan salolaiskoteihin myös tämän viikon kaupunkitiedotteessa.

Liikuntapalveluiden arvio on, että reitin kulkeminen vie jalan noin viisi tuntia ja maastopyörällä puolitoista tuntia.

Taukoja varten reitiltä löytyy esimerkiksi laavu ja tulipaikkoja sekä Lehmijärven uimalan, Lehmirannan ja Kirjakkalan ruukkikylän palvelut. Reitti kulkee suurimmaksi osaksi yksityismailla, ja tulenteko muualla kuin reitin varren laavulla ja virallisilla tulipaikoilla on kielletty.

Enemmän ulkokuntoilulaitteita, Lehmijärvelle leikkipaikka

Salon kaupungin liikuntapalvelut on asentanut lisää ulkokuntoilulaitteita moniin kohteisiin.

Ulkokuntoilulaitteita löytyy nyt myös Kärävuoren, Melassuon ja Suomusjärven kuntoratojen yhteydestä.

Ulkokuntoilulaitteita on myös Tupurin, Isohärjänmäen ja Kiskon Kaukurin kuntoratojen varrella sekä urheilupuistossa. Urheilupuiston laitteissa voi säätää vastusta, ja muualla vastuksena toimii oma keho.

Lehmijärven uimarannalle on puolestaan tulossa uusi leikkipaikka lapsille. Se tulee vanhan puretun kioskirakennuksen paikalle.

– Kyseessä on leikkiteline, joka on melko iso kokonaisuus. Se on kuin kiipeilyrata, sanoo vapaa-aikapalveluiden johtaja Hilpi Tanska.

Uuden leikkitelineen toimittaa Lappset. Se on tarkoitus asentaa viikolla 41.