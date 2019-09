Salon kouluissa pysyvä välitila

Hermannin yläkoulussa tehtiin loppusyksystä 2017 kova ratkaisu.

Salon keskustassa toimiva lähes 500 oppilaan koulu päätettiin siirtää kevätlukukaudeksi pois Torikadulta. Kiinteistössä tehtiin sisäilmaremonttia, ja rakennusmiehille haluttiin antaa työrauha.

Väistötilaksi löytyi Ylhäistentiellä sijaitseva entinen ammattikorkeakoulu, jonka opetus siirtyi Salo IoT Campukselle.

Viiden kuukauden väliaikaisratkaisu täyttää kohta kaksi vuotta. Samalla se symboloi hyvin, mitä Salon koulumaailmassa tapahtuu.

Salossa päätettiin syksyllä 2017 laatia kouluja koskeva oppimisympäristöselvitys. Urakka piti tehdä talven aikana, ja työn piti valmistua seuraavana keväänä.

Hermannin koulun työläs muutto ja Hajalan päiväkodin sulkemisesta käyty vääntö viivyttivät selvityksen aloitusta kevääseen 2018.

Selvitys valmistui loppuvuonna. Sen konkreettisimmat esitykset muun muassa Halikon lukion lakkautuksesta ammuttiin alas lennosta.

Samalla selvisi, että työ jatkuu. Julkaistu esitys oli vasta ensimmäinen osa, ja toisen teko alkoi heti perään. Siihen otettiin mukaan päiväkodit ja nuorisotilat.

Oppimisympäristöselvityksen toinen osa valmistuu tällä tietoa joulukuussa.

On hyvä, että kaupunki miettii kokonaisuutena päiväkotien, koulujen ja nuorisopalveluiden palveluverkkoa. Niin pitääkin tehdä, jotta päättäjät saavat oikeaa tietoa.

Hyvää ei ole, että suljettujen ovien takana tehtävä työ vie kaksi kalenterivuotta ja että sen aikana yritetään torjua ”yksittäiset ratkaisut”, koska ”kokonaisuutta tutkitaan osana oppimisympäristöselvitystä”.

Näennäisen tiukasta linjasta huolimatta päätöksiä on tehty pakon edessä koko ajan: esimerkeiksi käyvät Ollikkalan uusi päiväkoti, Perniön kirkonkylän koulu ja Märynummen uusi päiväkoti ja koulu.

Oppimisympäristöselvityksen takia osa Salon kouluista on jämähtänyt pysyvän väliaikaisuuden tilaan. Torikadun kalliilla korjattu koulukiinteistö seisoo tyhjillään, Uskelan koulun Kavilankadun yksikkö painuu saveen ja Hermannin yläkoulu jatkaa väistötiloissaan Ylhäistentiellä ilman liikuntasalia ja kunnon välituntipihaa.

Esimerkiksi Hermannissa syksyllä 2017 aloittanut nuori ehtii kahlata läpi koko yläkoulunsa väistötiloissa rampaten Ylhäistentien, lukion ja ”vanhan Hermannin” väliä. Hyvää tässä on vain, että oppilaat saavat välitunneilla liikuntaa.

Ajatellaan hetki positiivisesti. Oletetaan, että oppimisympäristöselvityksen toinen valmistuu joulukuussa ja että se sisältää Salon palveluverkkoa koskevia linjauksia, joista päättäjien enemmistö voi olla yhtä mieltä. Mitä tapahtuu?

Salon ensi vuoden talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuustossa joulukuun alussa. Tulevassa budjetissa ei siis ole rahaa uusien esitysten toteuttamiseen.

Jos rahat koulutilojen rakentamiseen varataan vasta vuoden 2021 budjettiin, esimerkiksi Hermannin yläkoululaiset saavat odottaa uusia liikuntatilojaan ja välituntipihaansa vielä kaksi vuotta, ehkä kolme.

Syksyn 2017 seiskaluokkalainen on siihen mennessä ehtinyt lähestulkoon hankkia ammatin tai valmistua ylioppilaaksi.