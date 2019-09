Salon liike-elämältä tukea nopealle junayhteydelle

Helsingin ja Turun välinen nopea junayhteys saa tukea salolaiselta liike-elämältä.

Salolaiset yritykset ja kaupunki julkaisivat torstaina Salon Seudun Sanomien etusivulla ilmoituksen, jossa ne ilmaisevat tukensa ratahankkeelle.

Julkilausuman mukaan ratayhteys parantaisi Salon saavutettavuutta olennaisesti. Työssäkäyntialue laajenisi, työvoiman saatavuus paranisi ja tavaroiden kuljetus nopeutuisi.

Ratayhteyden katsotaan luovan uusia mahdollisuuksia ydinkeskustan kehittämiselle sekä asumisen että yrittämisen näkökulmasta.

Allekirjoittaneet muistuttavat, että ratahankkeessa on osattava katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen juuret ovat 1970-luvulla, ja ratayhteyden valmistuminen vie vielä vuosia.

– Nyt tehdään aidosti asioita pitkällä tähtäimellä Salon ja koko Suomen parhaaksi, viestissä todetaan.

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet Salon K-Citymarketin kauppias Tom Eriksson , Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér , Salon kauppakamariosaston hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino ja kiinteistöneuvos Jorma Nieminen .

Salon kaupungin puolesta allekirjoittajia ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto Saija Karnisto-Toivonen (sd.), Elina Suonio-Peltosalo (kok.) ja Ulla Huittinen (kesk.) sekä kansanedustaja Katja Taimela (sd.).

Tuen ilmaisussa ovat mukana myös Lounaismaan Osuuspankki, Lounea Oy ja SAK:n Salon paikallisjärjestö.

Salon kauppakamariosaston puheenjohtaja Liisa Leino sanoo, että nopeaa junayhteyttä tukevassa ilmoituksessa on haluttu esittää faktapohjalta, miksi oikorata on tärkeä Suomelle ja Salolle.

– Koko esilletulo on suunniteltu niin, että kaikki saisivat monipuolisesti faktoihin perustuvaa ajateltavaa, eivätkä vain yksipuolisia näkökulmia, kuten joissain julkisissa puheenvuoroissa on ollut.

Leinon mielestä Salon kauppakamariosaston mukana olo on itsestäänselvyys. Keskuskauppakamari on valtakunnallisesti liikenneyhteyksien parantamisen kannalla, ja Turun kauppakamari Salon osastoineen kannattaa luonnollisesti parempia yhteyksiä Turun suuntaan.

Kauppakamariosasto myös maksoi ilmoituksen Salon Seudun Sanomissa.

– Vertaisin tätä moottoritiehen sikäli, että sen toteutuminen kesti vuosikymmeniä. Jos meillä ei olisi nyt moottoritietä, saati 110-tietä, olisimme monella tavalla eristyksissä. Tältä pohjalta mahdollisimman monen tahon olisi tärkeää kannattaa myös uutta nopeaa ratayhteyttä. Se on myös yksi väline, joka mahdollistaa ympäristöystävällisen liikenteen Suomessa, Liisa Leino toteaa.

Kiinteistöneuvos Jorma Niemisen mielestä on sulaa hulluutta, että rantarata kiertää nykyisin Karjaan kautta. Nykyaika vaatii hänestä suoraa ja nopeaa yhteyttä Turkuun ja Helsinkiin, ja nimenomaan niin, että rata kulkee Salon keskustan läpi.

– Maailman täytyy mennä eteenpäin, ja joka vuosisata on tehty jotain kulkuyhteyksien eteen Salon seudullakin. Me haluamme radan tänne Saloon, ja se tarvitaan, hän perustelee osallistumistaan.

Nieminen muistuttaa, että 2,5 miljardia euroa maksava ratayhteys on todellisuudessa huomattavasti edullisempi.

– Summasta kiertää verovaroina takaisin valtiolle jo lähes puolet. Rata olisi pääosin suomalaista työtä, ja jos nyt vähän joudutaan ostamaan rautamalmia ja polttoainetta, niin aika pieni osuus koko potista menisi ulkomaille.

Niemistä ei häiritse edes se, että rata halkoisi Lukkarinmäkeä, jossa hän itsekin asuu.

– Se ei haittaa minua kuin yhden vuoden ajan eli rakentamisen verran. Se on ihan turhaa vouhotusta, hän sanoo radan vastustuksesta.

– Jos ajattelee laajemmalla mittakaavalla, raideyhteydet varmasti kehittyvät Suomessa. Olisi hyvä, jos kaikki nyt julkisuudessa olleet hankkeet toteutuisivat. Meille läheisin on tietysti Turun suunta, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér pohtii.

Salon ja Lohjan seuduilla toimiva SSO on paikallisten ihmisten omistama, ja yrityksen visioon kuuluu tukea alueen kehittymistä. Siksi yhtiö on oikoradan puolesta.

– Näemme, että tämän tyyppiset hankkeet edistävät alueen saavutettavuutta ja tuovat paljon hyvää alueelle. Olemme mielellämme edistämässä sellaista kehitystä emmekä sitä jarruttamassa, Tapio Finér toteaa.

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna korostaa, että aloite julkilausumaan tuli kaupungin ulkopuolelta, eikä kyse ole kaupungin masinoimasta toiminnasta.

– Elinkeinoelämän tuki on tosi merkittävää. Monta kertaa on myös myönteinen uskottavuuskysymys, jos kaupungin puolesta joku puhuu myönteistä. Tärkeintä on luoda nyt keskusteluhenkeä, jossa ei tarvitse pelätä sitä, että puhuu myönteisesti tärkeistä tulevaisuuden hankkeista, Inna toteaa.