Salon ulkoilmaelokuva herätti kiinnostusta – paikalla noin 70 katselijaa

Salon torilla on syyskuisena perjantai-iltana pimeää. Lämpimät iltatoritorstait ovat enää muistoja vain, sillä elohopeassa on celsiuksia rahtusen päälle kymmenen. Siitäkin huolimatta paikalle on raahautunut noin 70 viltteihin ja takkeihin kääriytynyttä kulkijaa. On alkamassa nimittäin elokuvateatteri Bio-Salon järjestämä ulkoilmanäytös.

Marja-Leena Pajuniemi ja Hannele Arttila-Seisto sanovat, ettei kylmä ilma kaiherra mieltä.

– Kyse on asenteesta ja pukeutumisesta. Meillä on lämpökerrastot päällä, Pajuniemi tokaisee.

Illan elokuva on Aku Louhimiehen ensimmäinen koko illan ohjaus, vuonna 2000 kohahduttanut Levottomat. Pajuniemi on nähnyt aikaisemmin pätkiä elokuvasta, Arttila-Seisto ei senkään vertaa.

– Eikä minullakaan kyllä juurikaan muistikuvia ole, Pajuniemi naurahtaa.

Kaksikko on liikkeellä avoimin mielin. He korostavat, että vastaavankaltaisia tapahtumia kaivataan Saloon.

– Taiteiden Yäkin oli niin hieno. On sitä elämää iltatorien jälkeenkin, Arttila-Seisto pohtii.

– Tämä on varsin erikoinen tapaus. Tuemme kernaasti paikallista yrittäjyyttä, tämä on äärimmäisen hyvä juttu, Pajuniemi lisää.

Puolta tuntia ennen näytöksen alkua torilla on ihmisiä vain kourallinen. Ensimmäisten joukossa istumapaikkoja ovat varaamassa Liisa Liuko ja Jouni Syrjä.

– Tunnelmat ovat odottavat, Liuko kiteyttää.

Molemmat ovat nähneet elokuvan aikaisemmin, Syrjä jopa kymmenkunta kertaa.

– Kyllä vielä jaksaa katsoa, hän naurahtaa.

Vaikka ilta on jo viileä, Liukoa ja Syrjää ei palella.

– Kelihän on hyvä, mutta ilman takkia ei pärjäisi. Tämänkaltaisia tempauksia saisi olla enemmänkin, Liuko toteaa.

Entinen elokuvakoneenhoitaja Jyrki Tenni vastaa illan teknisestä toteutuksesta. Hän on hurauttanut paikalle pakettiautollaan, jonne koko kalusto hyvin mahtuu.

– Rakennamme tilapäisen elokuvateatterin, siitähän tässä on kyse. Näitä ulkoilmaesityksiä olen toteuttanut tänä vuonna noin 10, Tenni kertoo.

Levottomat näytetään puoliautomaattiselta filmikoneelta. Yksi filmirulla pitää sisällään noin tunnin verran tavaraa, sen jälkeen rulla vaihdetaan.

– Tekeekö joku muu hullu tätä Suomessa, eräs kiinnostunut huutaa Tennille.

– Eipä taida, paitsi elokuvafestivaaleilla, Tenni naurahtaa ja kertoo, että elokuvien digitaalimurros alkoi noin 15 vuotta sitten.

– Tämä on aitoa 50-luvun teknologiaa, hän lisää.

Ja kun elokuva alkaa pyöriä kermanvalkoisen valkokankaan roolia toimittavan kuorma-auton kyljessä, näyttää 50-luvun teknologia pelittävän varsin hyvin.