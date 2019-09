Salon vatsatautiepidemian aiheutti todennäköisesti savulohi

Salossa esiintyneen vatsatautiepidemian aiheuttajaksi on varmistumassa ruuan valmistuksessa käytetty savulohi.

Elokuun lopulla useissa kouluissa ja päiväkodeissa sekä muutamissa muissa Salon kaupungin ruokailupaikoissa ruokailleilla esiintyi vatsatautia, jonka aiheuttajaa on selvitetty monin tavoin.

Selvitystä on tehty ottamalla näytteitä elintarvikkeista ja sairastuneista sekä tekemällä kyselytutkimus Salon lukion ja Mustamäen koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Kohteet valittiin, koska näissä oli alustavien tietojen perusteella eniten sairastuneita.

Salon ympäristöterveydenhuollon mukaan kyselyyn saatiin vastaus 104 henkilöltä, joista sairastuneita oli 32. Kyselytutkimus kohdisti epäilyn 28. elokuuta tarjottuun juusto- ja savukalapastasalaattiin, eli niitä syönneillä oli kohonnut riski sairastua vatsatautiin.

Epäilystä tukevat myös elintarvikkeista otetut näytteet. Savukalapastasalaatista ja savulohesta on todettu muutamassa näytteessä normaalia runsaammin Clostridium perfringens -bakteereita.

Näytteistä eristettyjä bakteerikantoja on lähetetty Ruokavirastoon tarkempiin tutkimuksiin, jotka ovat vielä osittain kesken. Osa tutkituista C. perfringens -kannoista on kuitenkin todettu toksiinipositiivisiksi. Tyypillisessä C. perfringens -ruokamyrkytyksessä ohutsuolessa muodostuva toksiini aiheuttaa oireet.

Potilaista otetuista viidestä ulostenäytteestä kahdesta on löytynyt runsaasti C. perfringens -bakteerikasvua. Potilaista ja elintarvikkeista todettuja bakteerikantoja on tarkoitus vielä vertailla geneettisin menetelmin toisiinsa.

Salon keskuskeittiön ja Mustamäen valmistuskeittiön toiminnassa ei ole havaittu selvitysten yhteydessä mitään huomautettavaa. Ilman keittiöiden näytteeksi taltioimia ruoka-annoksia ja raaka-aineita ei vatsatautiepidemian aiheuttajan jäljille olisi päästy.