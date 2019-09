Saloon kaksi lukiolaisten olympiapronssia

Saloon on saatu tänä syksyn kaksi pronssimitalia kansainvälisissä lukiolaisten olympialaisissa.

Halikon lukion abiturientti Konsta Mäkelä , 18, voitti pronssia Geotieteiden olympialaisissa (The International Earth Science Olympiad) yksilösarjassa. Kilpailu järjestettiin Etelä-Korean Daegussa elo-syyskuun taitteessa.

Geotieteiden olympialaiset pidettiin nyt 13. kerran, ja Suomi osallistui kisaan toista kertaa. Joukkueeseen valittiin neljä alle 19-vuotiasta lukiolaista, joista yksi oli halikkolainen Konsta Mäkelä.

– Koko Suomen joukkue menestyi tosi hyvin, paremmin kuin viime vuonna. Saimme yhteensä seitsemän mitalia, Mäkelä kertoo.

Suomen edustusjoukkueen karsinta tapahtui ensin valtakunnallisella valintakokeella. Kokeen 16:sta parhaasta osanottajasta valikoitui virallinen kisajoukkue kesällä pidetyllä valmennusleirillä.

Geotieteiden olympialaisissa kaikki osallistujat kilpailivat kahdessa eri sarjassa. Yksilösarjaan kuului teoriakoe ja käytännön koe, ja joukkuesarjassa eri maiden osanottajista muodostetut 18 joukkuetta tekivät kokeita ja mittauksia, joiden tulokset piti esittää.

Teoriakokeessa oli selvitettävä haastavat monivalintakysymykset. Käytännön osuuksissa tehtiin laboratoriotutkimuksia sekä mentiin läheiselle vuorelle määrittämään kivilajeja ja mineraaleja.

– Kaikki olivat sitä mieltä, että tehtävät olivat todella vaikeita. Mutta siinä erot sitten tulevat esille, Mäkelä toteaa.

Suomen edustusjoukkue sai olympialaisista palkinnoksi mitalit ja diplomit. Kotiinvietävänä oli myös hieno kokemus.

– Etelä-Korea oli maana mielenkiintoinen, ja lisäksi sai vielä tutustua ihmisiin eri puolilta maailmaa, Mäkelä kuvailee.

Suomen joukkueen jäsenille on tarjolla myös opiskelupaikka Helsingin yliopiston geotieteiden kandiohjelmassa ja Åbo Akademin geologian aineessa. Konsta Mäkelä ei ole vielä päättänyt, ottaako hän paikan vastaan vai hakeeko vielä muualle opiskelemaan. Eniten häntä kiinnostavat geologia ja astronomia.

– Aikaa päätöksentekoon on kuitenkin vielä, abiturientti toteaa.

Salolainen abiturientti Miro Sandberg , 18, on puolestaan voittanut pronssia fysiikan kilpailussa Metropolien olympialaisissa (The International Olympiad of Metropolises). Kilpailu järjestettiin syyskuun alussa Moskovassa nyt neljättä kertaa. Mukana oli nuoria yhteensä 45 maasta.

Metropolien olympialaiset on joukkuekilpailu 14–18-vuotiaille opiskelijoille, jotka asuvat maailman suurimmissa kaupungeissa. Jokaista kaupunkia edusti kahdeksan hengen joukkue, jonka piti näyttää osaamisensa fysiikassa, kemiassa, matematiikassa ja informaatiotekniikassa.

Helsingistä mukaan lähetettiin oma joukkueensa, ja Helsingin luonnontiedelukiossa opiskeleva Miro Sandberg valittiin osallistumaan fysiikan kilpailuun.

– Fysiikanopettajani ehdotti minulle mukaan lähtemistä. Koska koulumme on erikoistunut luonnontieteisiin, meiltä kisaan valittiin neljä lähtijää, ja neljä muuta valittiin muista Helsingin lukioista, Sandberg kertoo.

Fysiikan kilpailussa oli suoritettava sekä teoriakoe että käytännön koe.

– Tehtävät olivat todella haastavia. Niitä ei voi oikeastaan verrata koulutehtäviin, Sandberg myöntää.

Sandberg palasi Suomeen tuomisinaan pronssimitali ja diplomi sekä uudet kokemukset. Hän uskoo, että osallistumisesta on hyötyä myös jatko-opintoihin haettaessa.

– Nyt olen perehtynyt enemmän siihen, millaisia vaikeat fysiikan tehtävät ovat, hän toteaa.

Lukion jälkeen Miro Sandbergin suunnitelmissa on jatkaa fysiikan opiskelua yliopistossa.