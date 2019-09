Salossa halutaan isoja ratkaisuja

Salon tiukka talous ei ole enää varsinainen uutinen. Vaikea taloudellinen tilanne on pakottanut Salon hakemaan säästöjä lähes joka vuosi. Tänä syksynä puhutaan tavallista suuremmasta säästötarpeesta.

Ongelman perussyy on sinänsä yksinkertainen: kaupungin verotulot eivät ole riittäneet nykyisen palveluverkon pyörittämiseen ja lisääntyneiden velvoitteiden hoitamiseen. Ratkaisun löytäminen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista.

Dramaattinen käänne Salossa koettiin, kun koko seudulle hyvinvointia takonut matkapuhelinteollisuus romahti. Tuhansien työpaikkojen ja yhteisöverotulojen katoaminen olisi näkynyt minkä tahansa kaupungin taloudessa.

Olosuhteisiin nähden Salo on selviytynyt koko Suomen kovimmasta rakennemuutoksesta hyvin. Silti kaupungin tulot ja menot eivät ole vieläkään tasapainossa, vaikka isosta rysähdyksestä on kulunut jo vuosia.

Tilanteen vaikeus on johtanut myös alibudjetointiin. Kuluvan vuoden talousarvio oli jo syntyessään alijäämäinen, ja kaupungin tulos uhkaa jäädä lähes 14 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Viime vuoden alijäämä oli 15 miljoonaa euroa.

Jatkuva leikkaustarve ja säästöjen hakeminen ovat hankaloittaneet päättäjien ja kaupungin henkilöstön työtä. Tämä näkyi myös Salon kaupungin pääluottamusmiesten rohkeassa ulostulossa.

Pääluottamusmiehet vaativat rakenteellisia muutoksia eikä jatkuvaa näpertelyä pienten säästöjen kanssa. Pääluottamusmiehet haluavat, että poliittiset päättäjät puuttuvat rakenteisiin, joista on puhuttu jo vuodesta 2010 lähtien.

Pääluottamusmiesten vaatimuksella on vankka perusta. Käytännössä rakenteelliset ratkaisut tarkoittavat yksiköiden karsimista, työntekijöiden vähentämistä ja henkilökulujen pienentämistä.

Isojen ratkaisujen tekeminen on helpommin sanottu kuin tehty. Yksiköiden lakkauttamisiin liittyy suuria tunteita ja vastustusta.

Kaupungin järkevä taloudenhoito edellyttää, että palveluverkko sopeutetaan vastaamaan nykyistä ja tulevaa tarvetta. Jos toimenpiteitä tarvitaan, niitä pitää uskaltaa tehdä.