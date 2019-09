Salossa tarjolla harvinainen piirustustapahtuma

Salon taidelainaamon tiloissa on hiljaista, vain paperilla liikkuvista kynistä ja hiilistä lähtee hieman ääntä. Meneillään on elävän mallin piirustustapahtuma ja osallistujat ovat täysin keskittyneitä malliin ja omiin töihinsä.

Salon taiteilijaseura ry järjesti viime kevättalvena ensimmäistä kertaa elävän mallin piirustustapahtumien sarjan. Elävää mallia piirrettiin neljä kertaa Kulttuuritalo Villissä, ja paikalla oli keskimäärin kymmenen henkilöä.

– Elävän mallin piirtämistä haluttiin jatkaa. Toivottavasti tästä tulee perinne, salolainen Seppo Lagom Salon taiteilijaseurasta sanoo.

Piirustustapahtumia järjestetään myös nyt syystalvella neljä kertaa, tällä kertaa Salon taidelainaamon tiloissa Bizarressa. Lagomin mukaan elävän mallin piirustustapahtuma sopii kenelle tahansa ja mukaan voi lähteä vaikka vain yhdeksi kerraksi.

– Elävän mallin piirtäminen on fantastista ja myös erittäin harvinaista. Malleja on vaikea saada, joten kursseja ja tapahtumia on hyvin vähän tarjolla, hän sanoo.

Helsingissä asunut Lagom on aikaisemminkin osallistunut elävän mallin piirustustapahtumiin.

– Helsingissä oli hiukan eri meininki. Taidehallissa saattoi olla samaan aikaan 150 ihmistä piirtämässä elävää mallia, hän kertoo.

Lagom sanoo elävän mallin piirtämisen olevan ”parasta rakennusainetta” taiteilijan uralla.

– Elävän mallin piirtäminen on taiteen tekemisen perusta.

Lagomin mukaan oikeaa tai väärää tapaa piirtää malli ei kuitenkaan ole. Kurssilla ei ole opettajaa vaan jokainen piirtää omalla tyylillään, ilman paineita.

– Työn voi sanoa onnistuneen silloin, kun piirustuksen ihminen näyttää siltä, että hän voisi nousta ylös ja lähteä kävelemään, Lagom kuvailee.

Illan aikana tehdään paljon croquis-piirustuksia eli luonnosmaisia nopeita piirustuksia. Aikaa piirustuksen tekemiseen on yleensä kolmesta kymmeneen minuuttia.

– Tarkoituksena ei ole tehdä pikkutarkkaa työtä, vaan esimerkiksi suuria kaaria voidaan piirtää paksummalla viivalla. Herkät paikat, kuten kasvot ja kädet tehdään yleensä kapeammilla viivoilla.

– Jokainen piirtää kuitenkin omilla ehdoilla ja aistimuksillaan, Lagom jatkaa.

Tapahtuma kestää kerrallaan kaksi tuntia. Yhden session aikana syntyy yleensä tusina töitä.

Piirustustapahtumassa piirretään yleensä lyijykynällä, mutta myös esimerkiksi tussit, liidut ja hiili soveltuvat piirtämiseen.

– Toki voi kokeilla myös sivellintä, mutta se on jo huomattavasti haastavampaa.

Salolainen Anna-Maija Junnila osallistui elävän mallin piirustustapahtumaan ensimmäistä kertaa.

– En muista koska olisin viimeksi tehnyt croquis-piirustuksia, ehkä opiskeluaikoina ja siitä on kauan, Junnila naurahtaa.

Junnila sanoo elävän mallin piirtämisen olevan mukavaa ja hyödyllistä.

– Kyllä tämä aika paljon keskittymistä vaatii, jotta löytää olennaisen eikä tuhraa aikaa pikkutarkkoihin juttuihin. Välillä on kyllä hyvä vetreyttää vanhoja tekniikoita, Junnila sanoo.

Junnila maalaa yleensä akryyliväreillä. Hän on valmistunut taideterapeutiksi ja on parhaillaan ryhtymässä alan yrittäjäksi.

– Aloitan ensin sivutoimisena, mutta toiveissa on saada siitä ammatti, hän sanoo.

Salon tunnetuin – ja myös ainoa malli

Salolainen Marko Laitinen on tuttu näky elävän mallin piirustuskursseilla ja -tapahtumissa. Hän on Salon tunnetuin sekä myös ainoa ammattitaitoinen elävä malli.

Työ sujuu rutiinilla, sillä Laitinen on tehnyt elävän mallin töitä jo 2000-luvun alusta.

– Työ on helppoa ja eroaa muusta elämästä, Laitinen kertoo malliksi lähtemisen syistä.

Työhön valmistautuminenkin on helppoa.

– Eipä tässä muuta ole kuin syö ja käy suihkussa ennen töitä.

Laitinen on ollut elävänä mallina taiteilijaseuran kurssien lisäksi kansalaisopiston kursseilla sekä muutamille koululuokille.

Ihmisten edessä alastomana oleminen ei jännitä Laitista.

– Ei siinä ole mitään ihmeellistä, ihmisillä on usein tästä työstä väärä kuva.

– Välillä vähän harmittaa taiteilijoiden puolesta, kun muita malleja ei Salossa ole. Moni on piirtänyt minut useampaan kertaan eri kursseilla.

Välillä malli saattaa olla samassa asennossa kymmeniäkin minuutteja, mutta yleensä asentoa vaihdetaan muutaman minuutin välein.

– Croquis-piirustukset ovat helppoja. Niissä ei olla paikallaan kuin joitain minuutteja.