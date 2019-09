Särkisalon sukelluskuolema – auttaja joutui painekammioon

Nelikymppinen mies kuoli sukellettuaan Kaukassalon vanhaan kaivoskuiluun Särkisalossa sunnuntaina. Poliisin mukaan paikalla oli kaksi sukeltajaa.

Kaveriaan pelastanut sukeltaja kuljetettiin Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan Turun yliopistollisen keskussairaalan painekammioon. Ylipainehappihoidossa potilas hengittää sataprosenttista happea paineessa, joka vastaa noin viidentoista metrin sukellussyvyyttä.

Sukellusonnettomuuksissa on tänä vuonna menehtynyt Suomessa ainakin kolme laitesukeltajaa.

Turun hätäkeskus välitti Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle sunnuntaina iltapäivällä tehtävän Salo/Kruuvantie, ihmisen pelastaminen vedestä. Seuraava tieto viranomaisilta tuli vasta illalla, kun Lounais-Suomen poliisilaitos julkaisi Twitter-tilillään lyhyen tiedotteen:

”Salossa on sattunut sunnuntaina sukellusonnettomuus, jossa on menehtynyt yksi henkilö. Asiassa ei epäillä tapahtuneen rikosta. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa. Tapahtuneesta ei tiedoteta toistaiseksi enempää.”

Maanantaina iltapäivällä poliisi kertoi Salon Seudun Sanomille, että kaivoksessa oli ollut kaksi sukeltajaa. Tapaturmassa menehtyi 38-vuotias mies, jonka kotipaikasta poliisi kertoi ainoastaan sen, ettei hän ole salolainen.

Uutinen Särkisalon sukellusonnettomuudesta yllätti salolaisen Sukellusseura Simpun jäsenet. Monella heistä on pitkä kokemus laitesukelluksesta.

– En ole kuullut, että kukaan olisi koskaan käynyt sukeltamassa Särkisalossa missään kaivoksessa tai louhoksessa. Jos joku on käynyt, niin hän ei ole asiasta huudellut, yhdistyksen sihteeri Olli-Pekka Juhantila sanoo.

Salon Seudun Sanomien haastattelemat kolme muutakin Simpun sukeltajaa sanoo, ettei heillä ole Särkisalosta mitään tietoa. Luolasukeltajien piirissä on kuitenkin liikkunut huhuja, joiden mukaan ”joku uusimaalainen porukka on käynyt tutkimassa jotain uutta paikkaa”.

Suomessa on satoja luolasukeltajia, jotka ovat laitesukeltajien joukossa oma ryhmänsä. Luolasukellus edellyttää erikoiskoulutusta.

Lähin eteläsuomalaisten sukeltajien suosima kaivos on Kemiönsaaren Västanfjärdissä. Illon avolouhoksessa jylhät kallioseinämät putoavat pystysuorasti liki viidenkymmenen metrin syvyyteen. Luolasukeltajat voivat edetä kymmeniä metrejä pitkissä tunneleissa.

Kruuvantien avolouhosten pohjalla kasvaa metsä. Vettä niissä ei ole.

Kaukassalossa on louhittu kalkkikiveä ainakin 1600-luvulta lähtien. Geologian professori Reijo Salmisen kirjoittaman Särkisalon vanhat louhokset -kirjan mukaan Tvärminnen Kalkkiteollisuus Oy siirtyi Kaukassalossa maanalaiseen louhintaan 1930-luvulla.

Pystysuorasta kaivoskuilusta haarautunee vaakasuoraan louhittuja tuotantotunneleita.

Karl Forström Ab osti Kaukassalon kalkkikiviesiintymän vuonna 1960. Kaivostoiminta loppui kauan sitten, ja vajaan 4,5 hehtaarin alue on sittemmin siirtynyt Metsähallituksen omistukseen.

Aluepäällikkö Mikael Nordström Metsähallituksen luontopalveluista yllättyy kuullessaan, että Kaukassalossa on sukellettu.

– Meillä on vanhoja kaivoskuiluja myös joissain muissa kohteissa, ja niissä sukeltamisesta on sovittu sukeltajien kanssa. Tuonne ei ole kirjoitettu mitään suostumuksia.

Nordströmin mukaan sukeltaminen on kuitenkin jokamiehenoikeus. Toisaalta alueelle on perustettu luonnonsuojelualue, jossa elää vaateliasta ja osin uhanalaista lajistoa. Kävijöitä ei kohteeseen opasteta.

– Edellinen omistaja on aidannut alueen, ettei sinne mene ihmisiä ja eläimiä, Nordström huomauttaa.

Karl Forström Ab:n nykyisen toimitusjohtajan Nina Nummentalon mukaan yhtiö aitasi alueen panssariaidalla kolmisenkymmentä vuotta sitten.

– Pääsy suljetulle kaivosalueelle on kielletty. Ikävää, että tällaista on tapahtunut. Tiedossa on täytynyt olla, että sinne meneminen on hengenvaarallista, Nummentalo sanoo.

Aita on nykyisin huonossa kunnossa, mutta Vaarallinen alue, pääsy kielletty – kyltti on nähtävissä.

Poliisin työnä on nyt selvittää sukelluskuoleman syy.