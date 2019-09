Seniorimessuilla mietittiin, miten vanhuuteen voi varautua

Seniorimessut järjestettiin Salon torilla keskiviikkona jo viidennen kerran. Tänä vuonna tapahtuman teemana oli Varaudu vanhuuteen, joka on myös ensi kuussa vietettävän Vanhustenviikon teema.

– Teema sopii myös senioreille. Seniori voi varautua vanhuuteen esimerkiksi syömällä hyvin, pitämällä huolta siitä, että on ystäviä, sekä pistämällä vähän sukanvarteen, sanoo messuja järjestävän Salva ry:n toiminnanjohtaja Anne Juntti.

Laatuaikaa ystävän kanssa olivat Seniorimessuilla viettämässä muun muassa Marja-Leena Lindholm ja Sisko Väisänen. He ovat käyneet tapahtumassa joka vuosi.

– Ulospäinsuuntautuva elämä tuo virkistystä, miettii vanhuuteen varautumisen keinoja Marja-Leena Lindholm.

Sisko Väisänen puolestaan käy vapaaehtoisena auttamassa vanhuksia ja toimittamassa heidän asioitaan. Auttamisesta saa hyvää mieltä itsekin.

Seniorimessuilla Salon torilla oli yli 50 näytteilleasettajaa, jotka esittelivät paikallisia palveluita ja tuotteita. Moni on ollut mukana jo monta kertaa, mutta ensimmäistä kertaa mukana oli salolainen Katariina Sampinen . Hän on kehittänyt uudenlaisen Yhdessä ovesta ulos -palvelun helpottamaan liikkumisharrastusta.

Palvelu tarjoaa ihmisille lenkkiseuraa etäpalveluna. Sen käyttämiseen tarvitaan vain matkapuhelin ja mikrofonilla varustetut kuulokkeet.

– Palvelu sopii sosiaalisille liikkujille, jotka kaipaavat seuraa siihen, että saavat lähdetyksi ulos. Tarjoamme heille pienryhmiä, joissa on 3–4 osallistujaa. Palvelu tapahtuu ryhmäpuhelun kautta. Vetäjä soittaa osallistujille ja vetää keskustelua ryhmän mukana liikkuen. Jokainen osallistuja liikkuu tahollaan, eikä ole väliä, millainen kuntotaso hänellä on, Sampinen kuvailee.

Sampinen toteaa, että idea syntyi omista tarpeista. Käytyään läpi työuupumuksen hän keksi palvelun, joka voi tarjota vertaistukea monenlaisissa tilanteissa oleville ja kannustaa lähtemään ovesta ulos. Viime vuosina idea on jalostunut, ja nyt lokakuussa ryhmät aloittavat toimintansa.

– Pilottiryhmissä on huomattu, että palvelun myötä tulee liikuttua pidemmän aikaa kuin yksin, Sampinen kertoo.

Ensimmäistä kertaa Seniorimessuilla oli esittäytymässä myös Liikkuva resurssikeskus. Se on pyörillä kulkeva neuvontakeskus, josta ikäihmiset voivat saada neuvoja ja tietoa esimerkiksi erilaisista palveluista. Toiminta palkittiin viime vuonna Vuoden Vanhusteko -tunnustuksella.

Liikkuva resurssikeskus on kiertänyt Turussa ja muualla Varsinais-Suomen alueella runsaan kolmen vuoden ajan. Nyt se on tullut myös Salon seudulle. Seuraavan kerran se vierailee täällä lokakuussa. Vierailusta tiedotetaan muun muassa kotiin jaettavassa kaupunkitiedotteessa.

– Ajatuksena on, että liikumme reuna-alueilla, poissa keskustasta. Yritämme tavoittaa niitä senioreja, jotka eivät vielä ole minkään toimintojen piirissä tai tiedä niistä, kertoo projektisuunnittelija Satu Järvenpää Turun Lähimmäispalveluyhdistyksestä.

– Kumppaninamme on Salon kaupunki, ja auton mukana on aina sekä kaupungin työntekijä että järjestötyöntekijä. Auto mahdollistaa kätevästi useiden järjestöjen jalkautumisen kentälle.

Seniorimessuilla Liikkuva resurssikeskus kertoi muun muassa uudesta Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjausnumerosta 02-2626164. Numerosta saa ohjausta ja neuvontaa, samoin kuin verkko-osoitteesta: www.asiakasneuvonta.fi.

Liikkuvan resurssikeskuksen mukana oli muistikoordinaattori Kaisa Niinistö Salon kaupungin vanhuspalveluista. Hän muistuttaa, että vanhuuteen voi varautua monella tavalla.

– Moni näkee vanhenemisen peikkona, vaikka se pitäisi nähdä luonnollisena asiana. Ja kun siihen varautuu, se ei ole niin paha asia.

Varautumista on esimerkiksi miettiä sitä, onko oma koti sellainen, että siellä selviytyy, jos tulee yllättäen liikkumisvaikeuksia.

– Kun varautuu ajoissa, on aina helpompi tottua muutoksiin ja ottaa apuvälineitä käyttöön. Edunvalvontavaltuutus on myös asia, joka jokaisen pitäisi hoitaa, sillä koskaan ei voi tietää mitä tapahtuu. Myös hoitotahdon tekeminen on varautumista vanhuuteen sekä itsestä huolta pitäminen: syöminen hyvin, liikkuminen, sosiaalisuus ja harrastaminen, jotta toimintakyky pysyy yllä, Niinistö summaa.