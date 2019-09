Seppo Kääriäinen ilmoittautui Katri Kulmunin tukijajoukkoihin – ”Kulmuni tulevaisuusvalinta”

Veteraanipoliitikko Seppo Kääriäinen tukee elinkeinoministeri Katri Kulmunia keskustan uudeksi puheenjohtajaksi. Kääriäinen kertoo Twitterissä, että Kulmuni on tulevaisuusvalinta.

– Entiset äänestäjäni ottaneet yhteyttä pj-asiassa. Huolissaan ovat, syvästi huolissaan. Useimmat liputtaneet KK:n puolesta. Perusteluina tuoreus ja tulevaisuus yms. Olisiko Kulmuni tulevaisuusvalinta? On, Kääriäinen kirjoittaa.

Kääriäinen kertoo STT:lle julkistaneen kantansa nyt, sillä sitä on kyselty hyvin paljon.

– Aika moni näkyy kertoneen omia kantojaan omilla perusteillaan eilen ja toissapäivänä. Ehtii vielä lauantaihin mennessä hyvin monen kanta tulla, niin minä ajattelin, että siihen sekaan sopii yksi Kääriäisenkin kannanotto.

Kääriäisen mukaan puheenjohtajakisan aikana ei ole tullut ilmi mitään sellaista uutta, mikä olisi vaikuttanut hänen ratkaisuunsa.

– Olen seurannut molempia poliitikkoja hyvin pitkään. Tunnen heidät pitkältä ajalta, ja he ovat kollegoja. Kiteytin saamani vaikutelman tuohon lyhyeen tviittiin, Kääriäinen sanoo.

Kulmunia tukevat veteraanimiehet, Kaikkosta vaikuttajanaiset

Kulmunin tueksi on aiemmin ilmoittautunut myös europarlamenttiin siirtynyt Mauri Pekkarinen sekä joukko muita keskustan miespuolisia veteraanipoliitikkoja. Myös keskustakonkari, entinen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila on julkisesti osoittanut tukensa Kulmunille.

Eilen Kulmunin tukijoiksi ilmoittautui 456 naista, joista monet ovat keskustan järjestöaktiiveja. Jo aiemmin keskustan naisjärjestö asettui tukemaan Kulmunia.

Antti Kaikkosen tukijajoukkoihin ilmoittautui eilen joukko keskustan tunnetuimpia naispoliitikkoja. Kaikkosen kannattajiksi ilmoittautuvat muun muassa entinen pääministeri ja puoluejohtaja Anneli Jäätteenmäki sekä entiset ministerit Liisa Hyssälä, Eeva Kuuskoski ja Anu Vehviläinen.

Ministerin tehtävästä perhevapaalle jäänyt Annika Saarikko ilmoittautui Kaikkosen kannattajaksi tiistaina.

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan lauantaina Kouvolassa. STT:n haastattelemat keskustakonkarit arvioivat, että moni puoluekokousedustaja punnitsee äänestyspäätöstään viime hetkeen asti.

Sipilä ilmoitti jättävänsä keskustan puheenjohtajuuden eduskuntavaalitappion jälkeen. Sipilä ehti johtaa keskustaa seitsemän vuotta, sillä hänet valittiin ensimmäisen kerran tehtävään Rovaniemen puoluekokouksessa vuonna 2012.

https://twitter.com/seppokaariainen/status/1169511395496472576

