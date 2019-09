Silmäaseman hallitus ei suosittele Coronarian tarjouksen hyväksymistä

Optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman hallitus ei suosittele yhtiön osakkeenomistajille sote-yritys Coronarian tekemän ostotarjouksen hyväksymistä. Silmäaseman hallitus pitää tarjousta liian alhaisena.

Coronaria teki vajaat kuukausi sitten julkisen ostotarjouksen Silmäaseman osakkeista. Coronarian tarjoama hinta on kuusi euroa osakkeelta, mikä on yli 10 prosenttia korkeampi kuin kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi edeltävältä kuudelta kuukaudelta.

Coronarialle syntyi velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous, kun yhtiön omistusosuus Silmäasemasta nousi yli 30 prosenttiin. Yhtiön tavoitteena on, että tarjousaika alkaisi ensi maanantaina.

STT

