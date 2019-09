Maavoimien koulutuksessa ryhdytään ensi kertaa Suomessa käyttämään sinappikaasua ja sariinia – armeija aloittaa suojelukoulutuksen kemiallisilla taisteluaineilla ”erittäin luottavaisilla mielin”

Maavoimat aloittaa suojelukoulutuksen Porin prikaatissa aidoilla taisteluaineilla, kuten sinappikaasulla ja sariinilla. Samalla prikaatissa otetaan käyttöön koulutusta varten erillinen taisteluainekoulutusalue. Koulutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja Porin prikaati on taisteluaineiden ainoa kouluttaja.

Noin kolmen hehtaarin kokoinen harjoitusalue otetaan käyttöön tänä syksynä, ja varusmiehille koulutus aloitetaan ensi tammikuussa. Taisteluainekoulutusta annetaan myös muille viranomaisille.

– Olemme pitkään ja huolellisesti valmistelleet tätä, nyt testaamme kaikki järjestelyt ja katsomme, että kaikki toimii, kertoo STT:lle pioneeritarkastaja, eversti Matti Lampinen Maavoimien esikunnasta.

– Erittäin hyvillä ja luottavaisilla mielillä aloitamme harjoittelun.

Tähän asti Suomessa on suojelukoulutuksessa taisteluaineiden sijasta käytetty simulantteja. Taisteluainekoulutuksiin on kuitenkin osallistuttu ulkomailla.

– On huomattavasti yksinkertaisempaa ja kustannustehokkaampaa järjestää tämä koulutus kotimaassa. Tällä myös osoitetaan, että meillä on ammattitaitoa toimia tällaisessa tilanteessa ja toimivat välineet, Lampinen toteaa.

Taisteluaineet ovat ympäristölle vaarallisia kemikaaleja, mutta Maavoimien mukaan koulutuksesta ei aiheudu vaaraa ympäristölle tai sivullisille. Harjoitusalue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä aineita leviä suoraan maastoon.

STT

Kuvat: