Sitran hallitus esittää Jyrki Kataista yliasiamieheksi, hallintoneuvostossa lopullista nimityspäätöstä ei tehty

Sitran hallitus esittää EU-komission väistyvää varapuheenjohtajaa Jyrki Kataista (kok.) uudeksi yliasiamieheksi. Lopullisen päätöksen nimityksestä tekee poliitikoista koostuva Sitran hallintoneuvosto, joka ei vielä tänään päätynyt lopulliseen ratkaisuun nimitysasiassa.

Katainen oli mukana kärkiehdokasspekulaatioissa yhdessä Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wileniuksen kanssa. Hallintoneuvosto päätti, että Katainen ja Wilenius vielä haastatellaan ennen nimityspäätöstä.

Sitran nykyinen yliasiamies Mikko Kosonen jää eläkkeelle vuoden lopussa. Kosonen on ollut Sitran johdossa vuodesta 2008. Sitran johtotehtävää on aiemmin hoitanut myös muun muassa entinen pääministeri Esko Aho (kesk.).

Yliasiamiehen tehtävää haki yhteensä 51 henkilöä.

Laaja tehtävänkuva ja muhkea pääoma

Sitran yliasiamiehen tehtävä on merkittävä, sillä se hallinnoi noin 800 miljoonan euron arvoista pääomaa. Sitra on julkinen organisaatio ja eduskunnan alainen rahasto, joka perustettiin alun perin eduskunnan 50-vuotislahjaksi Suomelle.

Sitran uuden yliasiamiehen asema tulee todennäköisesti olemaan nykyistä heikompi. Suunnitelmissa on lakimuutos, joka lisäisi Sitran hallituksen roolia päätöksenteossa sekä rahaston parlamentaarista valvontaa.

Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto toimii tulevaisuuteen keskittyvän ajatushautomon tapaan, mutta se voi myös myöntää lainoja tai muuta rahoitusta.

