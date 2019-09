Raide-Skoda sai junatilauksen Latviasta – luvassa satoja uusia työpaikkoja

Kiskokalustovalmistaja Skoda Transtech on saanut suurtilauksen Otanmäen tehtaalle Kajaaniin, yhtiö tiedotti tiistaina. Tehdas sai Latviasta paikallisjunatilauksen, joka on arvoltaan noin 250 miljoonaa euroa.

Emoyhtiö Skoda Transportation on voittanut useita merkittäviä tarjouskilpailuja Euroopassa, ja tilauksista syntyy yhtiön mukaan satoja uusia työpaikkoja.

Skoda Transtechin toimitusjohtajan Lasse Orren mukaan tilaukset Otanmäen tehtaalta Latviaan alkavat vuonna 2021 ja kestävät vuoteen 2024 asti. Sitä ennen tilauskantaa on hänen mukaansa pyrittävä ylläpitämään siten, että yhtiö säilyttäisi täystyöllisyyden Otanmäen tehtailla.

– Skoda Transtechin Otanmäen tehtaalla on merkittävä rooli Saksan Mannheimin raitiovaunujen sekä Latvian paikallisjunien toimituksissa, kertoo Skoda Transportationin myyntijohtaja sekä Skoda Transtechin hallituksen puheenjohtaja Zdenek Majer tiedotteessa.

Orre puolestaan arvioi, ettei ammattitaitoisen työvoiman saanti ole helppoa, joten Kainuuseen tarvitaan merkittävästi muuntokoulutusta.

Osa ammattilaisista tulee myös muista maista, joten Skoda Transtechilla toivotaan, että myös Suomessa luovutaan ulkomaisten työntekijöiden tarveharkinnasta.

Yt-neuvotteluja käyty vastikään

Toukokuussa Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut Otanmäen tehtaalla. Yt-neuvotteluiden syyksi kerrottiin ensi talvena tilapäisesti heikentyvä tuotantotilanne. Kyse ei ollut irtisanomisista vaan tilapäisistä lomautuksista. Tuotantotilanteen ennustettiin kohenevan taas keväällä 2020.

Otanmäen tehdas on toimittanut muun muassa junanvaunuja VR:lle ja raitiovaunuja Helsinkiin.

– Suomi on tärkeä kotimarkkina koko konsernille, ja kuntien sekä VR Groupin kotimaan tilaukset ovat erittäin tärkeitä Otanmäen tehtaan vakaalle työllisyydelle tulevaisuudessa, Majer kertoi.

Skoda Transportation on eri yhtiö kuin henkilöautoja valmistava Skoda, joka kuuluu saksalaiseen VW-konserniin.

STT

Kuvat: