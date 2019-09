Skotlannin korkein oikeus: Päätös sulkea brittiparlamentti yli kuukaudeksi oli lainvastainen

Skotlannin korkein oikeus on linjannut, että Britannian pääministerin Boris Johnsonin päätös määrätä parlamentti poikkeuksellisen pitkälle istuntotauolle oli lainvastainen.

Parlamentin istuntotauko alkoi aiemmin tällä viikolla ja se päättyy 14. lokakuuta. Johnsonin arvostelijoiden mukaan tarkoituksena on estää parlamenttia puuttumasta brexit-prosessiin.

Myös Skotlannin korkeimman oikeuden kolmen tuomarin jaosto katsoi, että pääministerin päätöksen taustalla oli halu estää ja vaikeuttaa parlamentin työskentelyä.

Oikeus ei kuitenkaan määrännyt Johnsonin päätöstä kumottavaksi. Se aikoo odottaa Britannian korkeimman oikeuden ratkaisua asiaan. Korkeimman oikeuden käsittely alkaa ensi viikolla.

Guardian: Theresa Mayn brexit-sopimusta yritetään herätellä henkiin

Sanomalehti Guardianin mukaan oppositio ja hallituksen riveistä livenneet parlamenttiedustajat selvittävät, voisiko ex-pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman brexit-sopimuksen tuoda uudelleen parlamentin käsittelyyn lokakuun puolivälin jälkeen.

Lähteiden mukaan sopimuksetonta brexitiä vastustavat parlamenttiedustajat haluavat tuoda parlamenttiin version Mayn neuvottelemasta, jo kuopatusta sopimuksesta. Sopimusehdotukseen olisi lähteiden mukaan tehty joitakin myönnytyksiä työväenpuolueelle.

Edustajat haluavat, että pakettiin lisätään myös toinen kansanäänestys EU-erosta.

Times uutisoi, että noin 50 työväenpuolueen parlamenttiedustajaa olisi valmis äänestämään sopimuksen puolesta. Kun May yritti saada ehdotustaan keväällä läpi kolmannen kerran, vain viisi työväenpuolueen edustajaa kannatti sitä.

– Meillä on käsissämme perusrunko käytännönläheiselle sopimukselle. Uskomme, että se voi saada enemmistön parlamentissa ja myös alkaa yhdistää syvästi jakautunutta kansaamme. Jopa näin myöhäisellä hetkellä uskomme, että meillä on aikaa saada se valmiiksi, sopimusta valmisteleva työväenpuolueen kansanedustaja Stephen Kinnock totesi.

Johnson yhä järkähtämättömänä

Vielä tiistaina Johnson lupaili, että hän neuvottelee uuden brexit-sopimuksen Britannialle. Johnson kommentoi asiaa sen jälkeen, kun parlamentin alahuone oli hylännyt esityksen ennenaikaisista parlamenttivaaleista.

Johnson kuitenkin pysyi järkähtämättömänä siitä, että EU-ero tapahtuu vaikka ilman sopimusta 31. lokakuuta. Siitäkin huolimatta, että kansallinen laki sen kieltää.

– Keksiipä parlamentti mitä tahansa tapoja käsieni sitomiseen, tulen silti ajamaan sopimusta, joka palvelee kansallisia etujamme, pääministeri sanoi BBC:n mukaan.

Johnsonin liikkumavaraa on viime viikkojen aikana rajoitettu huomattavasti. Ensin oppositio ja hallituksen riveistä livenneet parlamenttiedustajat ottivat haltuunsa parlamentin työjärjestyksen. Sen seurauksena alahuoneessa hyväksyttiin lakiesitys sopimuksettoman EU-eron torjumisesta.

Saksan liittokansleri Angela Merkel uskoo, että sopimus Britannian EU-erosta on vielä täysin mahdollinen. Saksan liittopäivillä tänään puhunut Merkel sanoi, että aikaa brexit-sopimuksen saavuttamiseen on vielä.

Merkelin mukaan Saksan hallitus tekee kaikkensa sovun saavuttamiseksi. Liittokansleri kuitenkin korosti, että jos Britannian äkkieroon päädytään, Saksa on valmistautunut myös siihen.

