Someron keskustaan haetaan uutta ilmettä opiskelijakilpailulla

Yliopistojen arkkitehtiopiskelijat pääsevät miettimään, miten Someron keskustasta voitaisiin tehdä aiempaa vetovoimaisempi ja elävämpi. Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö ja Someron kaupunki järjestävät alan opiskelijoille kilpailun Someron keskustan kehittämiseksi.

Kilpailussa etsitään mielenkiintoisia ja kehittämiskelpoisia ideoita koko keskustaajaman alueelle. Keskiössä on muun muassa pääkadun Joensuuntien viihtyisyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

– Yhtenä tärkeänä tavoitteena on se, että ympäristö kannustaisi myös yhteisöllisyyteen. Tähän liittyy muun muassa se, voitaisiinko Joensuuntielle tuoda kävelykadun tapaisia elementtejä. Esillä on ollut muun muassa korotettu katuosuus, sillä autoilua ei Joensuuntiellä haluta estää, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa.

Kaupunki odottaa opiskelijoilta ajatuksia myös siitä, miten kaupungintalon vieressä keskeisellä paikalla olevan Kiiruun puiston käyttöä ja näkyvyyttä voitaisiin lisätä.

– Kiiruunpuiston lisäksi haluamme ideoita ylipäätänsä keskustan viheralueiden kehittämisestä. Tämä koskee myös Akustinpuistoa, Kirkkojärven ympäristöä ja Havuharjua, Suikkanen sanoo.

Kolmas keskeinen teema liittyy Kiiruun koulun, kirjaston ja uimahallin muodostamaan palvelualueeseen, jonka kaupunki on nimennyt Kiiruun kampusalueeksi. Suikkanen korostaa, että pienellä alueella on valtava määrä palveluita, sillä sieltä löytyy myös monitoimihalli ja urheilukenttä sekä Kiiruun puistosta Kiiruun talo ja näyttelytilaksi kunnostettu kivimakasiini.

– Alueella voisi olla nykyistä enemmän toimintaa ja tapahtumia. Yksi toive on, että myös ulkopaikkakuntalaiset tapahtumien järjestäjät löytäisivät alueen.

Sami Suikkanen odottaa tulevalta kilpailulta runsaasti kehittämiskelpoisia ratkaisuja.

– Opiskelijakilpailu on edullinen tapa ideoida Someron keskustan kehittämistä. Samalla saamme kytkettyä työhön yliopisto-osaamista.

Kilpailu on määrä saada käyntiin helmi-maaliskuun aikana. Maaliskuussa Somerolla järjestetään opiskelijoille tutustumiskäynti ja seminaari, minkä jälkeen he saavat toukokuun loppuun saakka työstää ideoitaan. Kilpailuun jätetyt ehdotukset arvioidaan kesän aikana. Tulokset on määrä julkistaa elo-syyskuussa.

Tampereen yliopiston puolelta kilpailusta vastaa yhdyskuntasuunnittelun teorian professori Panu Lehtovuori . Ajatuksena on, että kilpailu olisi avoin myös Aalto-yliopiston sekä Turun ja Oulun yliopiston opiskelijoille.

Kilpailun kustannukset ovat runsaat 10 000 euroa, mistä 2 500 euroa on varattu kolmen parhaan ehdotuksen palkitsemiseen.