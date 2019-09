Someron kirkon tiiliverhous rapistuu – tiilien putoilu tornista estetään verkolla

Someron kirkon seinien tiiliverhous rapistuu. Kirkon torni on kuntotutkimuksen mukaan niin huonossa kunnossa, että seiniä pitää korjata.

Someron seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen kertoo, että turvallisuuden takia kirkon torni verkotetaan jo ennen varsinaisia korjaustöitä.

– Tornin seinistä on tippunut yksittäisiä tiiliä alas jo jonkin aikaa. Rikkinäisiin osiin laitettavalla verkolla varmistetaan, ettei tornista putoilevista tiilistä synny vahinkoja ulkopuolisille. Samalla myös hidastetaan seinien rapautumista, Parviainen huomauttaa.

Seurakunta teettää seuraavaksi tornin vaatimista korjaustoimista tarkemman kustannusarvion. Seinien lisäksi tornin kuparipellitykset kaipaavat uusimista.

– Toistaiseksi ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tornin kunnostus tulee maksamaan. Kustannusarvion yhteydessä katsotaan myös sitä, missä aikataulussa remontti tehdään. Selvitykset ja suunnittelu vievät oman aikansa, joten ensi vuonna ei remontti vielä välttämättä toteudu, Parviainen toteaa.

Someron kirkon julkisivujen kuntoa selvitti Vahanen Rakennusfysiikka Oy. Julkisivujen lisäksi tutkittiin kirkon kattoa. Parviainen kertoo, että katon tilanne on odotettua parempi.

– Peltikatto on yllättävän hyvässä kunnossa. Katolle riittää toistaiseksi huoltomaalaus, joka pitää tehdä 3–5 vuoden säteellä.

Kirkon katon korjaus on ollut seurakunnan taloussuunnitelmassa vuosia, mutta sitä on siirretty monta kertaa. Remontin hinnaksi on aiemmin alustavasti arvioitu puoli miljoonaa euroa.

– Tällä hetkellä katon kunnostus on vuodessa 2022, mutta huoltomaalauksen avulla isoa remonttia voidaan siirtää vuosia eteenpäin, Parviainen sanoo.

Someron kirkko on rakennettu vuonna 1859.