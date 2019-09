Someron uusi tilanne

Someron kaupunki on saanut nauttia monta vuotta hyvästä taloudesta. Tämä on näkynyt myös tilinpäätöksissä, jotka olivat peräti neljätoista vuotta putkeen ylijäämäiset.

Vuonna 2004 alkanut ylijäämien ketju päätyi kuitenkin viime vuonna. Sen jälkeen Someron taivaalle on alkanut kertyä harmaita pilviä nopeasti.

Pitkään vahvana jatkunut talous näkyy Someron palveluissa. Hyvä taloustilanne on sallinut erinomaisen palvelutason, joka on saanut myös asukkailta kyselyissä kiittäviä arvosanoja. Vankka talous on sallinut myös tiukan investointitahdin. Uutta on rakennettu paljon.

Osa uusista rakennuksista on tehty pakon sanelemana. Tällainen oli muun muassa yli 16 miljoonaa euroa maksanut Kiiruun koulu. Vanha koulu purettiin korjauskelvottomana.

Vuonna 2012 valmistunut uimahalli on puolestaan osoitus päättäjien vapaaehtoisesta halusta satsata korkealuokkaisiin palveluihin. Palveluihin, joista monessa samankokoisessa kunnassa voidaan vain haaveilla.

Somerolla on hoidettu taloutta tarkasti, mutta samaan aikaan hallintokuntien toiveita on voitu toteuttaa varsin hyvin. Vauhtia palveluiden parannuksiin antoivat tilinpäätökset, joiden luvut olivat vuodesta toiseen talousarvion ennustuksia parempia.

Somerolla ei ole jouduttu aikoihin leikkauksiin ja pakollisten säästöjen hakemiseen. Nyt edessä näyttää olevan kuitenkin aika totutella uuteen.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen on jo pumpannut vauhtia uuden ajattelutavan omaksumiseen (SSS 10.9.). Suikkanen patisti kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa lautakuntia käymään arvokeskustelua jo tämän syksyn aikana ja miettimään, miten palveluita voidaan mitoittaa uudelleen.

Somerolla on samat murheet kuin monella muullakin kunnalla. Väki vähenee, verotulot polkevat paikallaan ja valtionosuuksia on leikattu, mutta samaan aikaan menot kasvavat vauhdilla.

Menopuolella erityisen raskaana näkyy tällä hetkellä lastensuojelun menojen raju kasvu. Puolentoista vuoden aikana tullut 800 000 euron lisälasku on pistänyt 8 000 asukkaan kaupungin talouden entistä ahtaammalle.