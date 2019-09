”Sotilaallisesta iskusta pidättäytyminen osoittaa itsehillintää” – Trumpin mukaan USA ei suunnittele iskua Iraniin

Yhdysvallat lähettää lisää joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabian öljyntuotantolaitoksiin tehtyjen iskujen takia. Asiasta kertoo Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esper.

Esperin mukaan sekä Saudi-Arabia että Arabiemiraatit ovat pyytäneet vahvistusta liittolaiseltaan.

Yhdysvallat syyttää Saudi-Arabiaan tehdyistä iskusta Irania. Iran on kiistänyt syyllisyytensä ja kieltäytynyt neuvottelemasta Yhdysvaltojen kanssa.

Puolustusministeri sanoi, että Iranin kesäkuussa alas ampuma yhdysvaltalainen tiedustelulennokki ja iskut Saudi-Arabiaan ”kuvaavat Iranin aggressioiden dramaattista kärjistymistä.”

– Jotta lisäkärjistymiset voidaan estää, Saudi-Arabia pyysi kansainvälistä tukea kuningaskunnan kriittisen infrastruktuurin suojelemiseen. Arabiemiraatit on myös pyytänyt tukea, Esper totesi.

Hänen mukaansa lisäjoukot keskittyvät puolustukseen ja pääpaino on ilma- ja ohjustorjunnassa. Joukkojen tarkkaa määrää tai kalustoa ei kuitenkaan vielä ole päätetty.

Yhdysvallat on lisäksi ilmoittanut lisäävänsä Iranin vastaisia pakotteita. Perjantaina presidentti Donald Trump antoi ymmärtää, että maa ei kuitenkaan suunnittele sotilaallista iskua Irania vastaan. Hän on jo aiemmin todennut haluavansa välttää suoraa yhteenottoa.

Trump totesi, että sotilaallinen isku olisi nyt helpoin toimi.

– Voisin tehdä sen tässä teidän edessänne. Ja se olisi siinä. Ja sitten teillä olisi kiva, suuri tarina kerrottavana, Trump sanoi toimittajille.

– Mutta mielestäni vahvan henkilön lähestymistapa ja asia, joka osoittaa vahvuutta, olisi näyttää vähän itsehillintää.

STT

