STT tekee Yleisradion uutistoimituksen yövuoroja joulukuusta alkaen

Suomen Tietotoimisto alkaa tehdä Yleisradion uutistoimituksen yövuoroja joulukuusta alkaen. STT ja Yleisradio ovat solmineet asiaa koskevan yhteistyösopimuksen.

Yhteistyö Ylen kanssa ei vaikuta STT:n muihin asiakkaisiin, joiden uutispalvelu jatkuu ennallaan.

Joulukuusta alkaen Yleisradion tiloissa Pasilassa työskentelee joka yö kaksi ihmistä, jotka vastaavat Ylen uutistoimituksen tehtävien hoitamisesta. Lisäksi STT:llä on edelleen joka yö vähintään kaksi omaa toimittajaa uutistoimiston yövuoroissa, jotka tehdään Australian Sydneystä.

”Uutisaamulle parhaat lähtökohdat”

Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen mukaan yhteistyöllä halutaan vahvistaa suomalaisen media monimuotoisuutta ja toiminta edellytyksiä.

– Saamme yönaikaiseen uutistoimintaamme tunnetun journalistisen kumppanin. STT:n toimituksellinen rekrytointi- ja johtamisosaaminen sekä STT:n uutisorganisaation koko ketjun tuki varmistavat yöpäivystykselle ja nousevalle uutisaamulle parhaat lähtökohdat, hän sanoo tiedotteessa.

STT:n toimitusjohtaja Kimmo Pietisen mielestä on hieno asia, että Yle luottaa STT:hen tämän vastuullisen tehtävän hoitamisessa.

– Hieno asia on niin ikään se, että STT:n rooli ja merkitys suomalaisten vastuullisten uutismedioiden palvelijana vankistuu, Pietinen sanoo.

STT siirsi oman yövuorotoimintansa Australiaan vuonna 2014. Siellä ”kenguruvuorolaiset” tekevät päivävuoroja ja uutisoivat kotimaan ja ulkomaiden yöajan tapahtumia ja huolehtivat STT:n hälytyspalveluista.

Työkierrossa Australiassa on kulloinkin neljä omaa toimittajaa, joiden työkomennus kestää keskimäärin vuodesta kahteen. Myös esimerkiksi muut pohjoismaiset uutistoimistot hoitavat yövuorojaan Australian uutistoimiston AAP:n tiloista.

STT

Kuvat: