STT:n tiedot: Upin hallitus äänesti uudesta johtajasta, Aaltola voitti esitetyn Jokelan 5-4

STT:n tietojen mukaan Ulkopoliittisen instituutin (Upi) hallitus päätyi äänestämään instituutin uudesta johtajasta. Ohjelmajohtaja Mika Aaltola voitti äänestyksessä johtajan tehtävään esitetyn ohjelmajohtaja Juha Jokelan äänin 5-4. Kyseessä oli suljettu lippuäänestys.

Uuden johtajan viisivuotiskausi alkaa vuodenvaihteessa.

Upin hallituksessa on kiistelty nimitysprosessista. Jokelaa esitettiin Upin johtoon jo kesäkuussa, mutta silloin asia jäi pöydälle. Hallitus päätti tuolloin pyytää haastatelluista hakijoista ulkopuoliset tieteelliset arviot. Hallituksen sisäinen nimitystyöryhmä päätyi kuitenkin myös näiden arvioiden jälkeen esittämään yksimielisesti tehtävään Jokelaa.

Johtajan tehtävään oli yhteensä neljä hakijaa, joista haastatteluun valittiin kolme. Jokelan ja Aaltolan lisäksi haastateltiin ulkopolitiikan tutkija Hanna Ojanen, joka on aiemmin toiminut Tampereen yliopiston Jean Monnet -professorina. He kaikki ovat hakeneet myös Upin ohjelmajohtajan tehtäviä vuodenvaihteessa alkavalle viisivuotiskaudelle.

Ulkopoliittisen instituutin nykyinen johtaja Teija Tiilikainen jättää pestinsä vuodenvaihteessa toimittuaan Upin johdossa maksimiajan eli kaksi toimikautta. Hänet on valittu Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtajaksi.

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan alainen tutkimuslaitos, ja merkittävä osa sen rahoituksesta tulee valtiolta. Instituutti tuottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta esimerkiksi eduskunnan käyttöön. Lisäksi instituutilla on näkyvä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä instituutin johtaja ja sen tutkijat kommentoivat säännöllisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä mediassa.

