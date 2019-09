STT:n tiedot: Ulkopoliittisen instituutin johtoon esitetään jälleen Juha Jokelaa

STT:n tietojen mukaan Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtoon esitetään jälleen Juha Jokelaa, joka toimii parhaillaan instituutissa ohjelmajohtajana.

Jokelaa esitettiin STT:n tietojen mukaan Upin johtajaksi jo kesäkuussa, mutta päätösesitys jäi tuolloin instituutin hallituksen kokouksessa pöydälle. Johtajanimitysprosessin sujumisesta kiisteltiin tutkimuslaitoksen hallituksen sisällä jo ennen valintakokousta.

Jotkut hallituksen jäsenistä arvostelivat valintaprosessia läpinäkyvyyden puutteesta ja olivat huolissaan siitä, onko hallintomenettelylain mukainen hakijoiden yhdenvertainen kohtelu toteutunut prosessissa. Heidän mielestään hakijoiden vertailussa olisi pitänyt käyttää ulkopuolista arvioijaa.

Kesäkuussa hallitus päätti teettää kolmesta tehtävään haastatellusta hakijasta ulkopuolisen tieteellisen arvion.

Johtajan tehtävään oli neljä hakijaa, joista haastatteluun valittiin kolme. Jokelan lisäksi haastateltiin Upissa parhaillaan ohjelmajohtajana toimiva Mika Aaltola sekä ulkopolitiikan tutkija Hanna Ojanen, joka on aiemmin toiminut Tampereen yliopiston Jean Monnet -professorina. He kaikki ovat hakeneet myös Upin ohjelmajohtajan tehtäviä vuodenvaihteessa alkavalle viisivuotiskaudelle.

Upin hallituksen on määrä päättää johtajavalinnasta ensi keskiviikkona. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Nimitystyöryhmä valitsi myös arvioijat

Hakijoiden tutkimustoimintaa arvioi STT:n tietojen mukaan lopulta kolme ulkopuolista asiantuntijaa. Arvioijista kaksi, tuomari Allan Rosas ja professori Jonas Tallberg, on Upin tieteellisen neuvottelukunnan jäseniä. Lisäksi arviota pyydettiin Tübingenin yliopiston professorilta Thomas Diezilta.

Asiantuntijoiden valinnasta päätti Upin hallituksen keskuudestaan valitsema nimitystyöryhmä, johon ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen sekä jäsenistä professori Tarja Väyrynen ja ex-kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.). Ryhmän sihteerinä on toiminut Upin hallintojohtaja Helena Lehtovirta, joka myös esittelee nimityksen hallitukselle. Ryhmä päätyi kesäkuussa esittämään johtajaksi Jokelaa.

Haastatelluista hakijoista oli aiemmin pyydetty lausuntoa myös Upin väistyvältä johtajalta Teija Tiilikaiselta. Hän tarkensi STT:lle elokuussa, että lausumaa pyydettiin ”yhdessä nimenomaisessa asiassa”.

Upin johtajan paikka vapautuu ensi vuoden alussa, kun Tiilikainen jättää tehtävänsä kahden toimikauden jälkeen. Johtaja valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan, ja hän voi jatkaa korkeintaan kaksi toimikautta.

Ulkopoliittinen instituutti on tutkimuslaitos, joka saa merkittävän osan rahoituksestaan valtiolta.

Tiilikainen on sittemmin valittu Helsingissä toimivan Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtoon.

