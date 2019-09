Sunnuntaista tuli kesän kesän 36. hellepäivä – syksy kuitenkin häämöttää jo alkavalla viikolla

Syyskuun alkamisesta huolimatta lämpötila on noussut tänäänkin hellelukemiin ainakin paikoin.

Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä, että ennen kolmea iltapäivällä Raumalla mitattiin lämpötilaksi 25,2 astetta. Oulua myöten on mitattu vähintään 22-24 asteen lämpötiloja.

Foreca puolestaan tviittaa, että hieman kolmen jälkeen helleraja oli rikkoutunut myös Kokemäellä ja Vaasassa. Uusia ylityksiä odotettiin tulevan vielä päivän aikana.

Kyseessä on päättyvän kesän 36. hellepäivä. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpimänä, mutta huomenna maan länsiosaan saapuu sadealue.

Tiistaina sään odotetaan poutaantuvan, mutta myös viilenevän. Maan eteläosissa mittarilukemat laskevat etelässä 20 asteeseen ja Lapissa 15 asteeseen.

Jo seuraavana päivänä epävakaa sää palaa lähes jäädäkseen. Ennusteiden mukaan ajoittaiset sateet jatkuvat viikon loppuun saakka. Sadetta on luvassa hieman joka puolelle maata, määrältään sateet ovat heikkoja tai kohtalaisia.

Loppuviikkoa kohti viileä syysilma pitää pintansa, nimittäin torstaina ja perjantaina mittarilukemat laskevat maan eteläosissakin 15 asteen paikkeille.

