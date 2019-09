Suomalainen avustustyöntekijä Bahamalla: Tilanne on paha

– Tilanne on aika paha, tiivisti Bahaman Abaco-saarille sunnuntaina saapunut Suomen Punaisen Ristin viestintädelegaatti Tiina Leinonen STT:lle puhelimitse.

Abaco-saaret ovat pahimmin vaurioituneita alueita Bahamasaarilla, minne hurrikaani Dorian iski noin viikko sitten.

Matkalla lentokentältä satamaan Leinonen näki katkenneita puita ja tuhoutuneita rakennuksia.

– Todella monet ovat täällä ilman asuntoa, koska he ovat ne menettäneet, hän sanoi.

Sunnuntaina Abacolle saapui myös avustuskuljetuksia. Niiden mukana asukkaille tuotiin muun muassa hygieniatarvikkeita, jotka ovat hyödyllisiä niin saarelle jääville kuin muualle mahdollisesti evakuoituville asukkaille.

– Lisäksi tuotiin telttapaketteja, joihin kuuluu muun muassa työkaluja. Niitä voi käyttää telttoina tai korjata (työkaluilla) omia asuntoja, Leinonen kertoi.

Seuraavaksi tarkastellaan Leinosen mukaan sitä, minkälaista apua Abacolle voidaan antaa ja miten se saadaan sinne järjestettyä.

Hirmumyrsky Dorian iski Bahamasaarille reilu viikko sitten, ja se oli mittaushistorian voimakkaimpia hurrikaaneja. Tuulet myllersivät pahimmillaan yli 80 metriä sekunnissa.

Bahamasaarilla tiedetään ainakin yli 40 ihmisen kuolleen, mutta kuolleiden määrän pelätään vielä kasvavan. YK:n arvion mukaan noin 70 000 ihmistä on avun tarpeessa.

STT

