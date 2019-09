Tiistain Top Ten: Suomalaismiesten kaksinpelin ATP-rankingit

1) Jarkko Nieminen, 13:s, 2006

14 vuotta peräkkäin kauden päätösrankingissa vähintään sijalla 88. Kymmenenä eri vuonna vähintään yhdessä ATP-turnauksen loppuottelussa. Nykyään näkyvissä ja kuuluvissa rooleissa Suomen miesten Davis Cup -joukkueen kapteenina sekä tv-kommentaattorina.

2) Veli Paloheimo, 48:s, 1990

Piti rankingin Suomen ennätystä lokakuusta 1990 toukokuuhun 2002, jolloin Jarkko Nieminen nousi 50 parhaan joukkoon. Aloitti Tampereen Tenniskeskus Oy:n toimitusjohtajana 2008 ja pyörittää Tampereella Suomen suurinta vuosittaista tennisturnausta.

3) Aki Rahunen, 57:s, 1990

Lopetti ammattilaiskisojen kiertämisen 20-vuotiaana loukkaantumisten ja loppuunpalamisen vuoksi. Superlahjakkuus, nuorten Euroopan mestari nousi hädin tuskin täysi-ikäisenä ennätysrankingiinsa. Kouluttautui kauppatieteiden maisteriksi ja työskenteli esimerkiksi Intiassa, Salcompin tehtaan talousjohtajana.

4) Olli Rahnasto, 88:s, 1989

Merkittävä osa ensimmäisistä Google-haun osumista liittyy vuoteen 1984, ei ennätysrankingiin viittä vuotta myöhemmin. Vuonna 1984 esitettiin Uuno Turhapuro armeijan leivissä -elokuva. Siinä ottelu Turhapuroa vastaan päättyi Rahnaston eduksi tunnetusti kuusi–nolla, kuusi–nolla, kuusi–nolla, vaikka ”Rahnasto alkoi selvästi väsyä”.

5) Leo Palin, 92:s, 1982

Pääsi kerran ATP-turnauksen loppuotteluun. US Openin avauskierroksella 1979 vastassa oli tennislegenda Ilie Năstase, joka vaihtoi kesken ottelun sortsit. Tuomareille kiukuttelustaankin tunnetun romanialaisen mukaan on nimetty tennisseura Kankaanpään Nastaset. Palin on puolestaan pyörittänyt useampia McDonalds-ravintoloita.

6) Ville Liukko, 117:s, 1999

Suomessa on kuusi top-100-miespelaajaa, mikäli joukkoon laskettaisiin Henri Laaksonen. Hän on kuitenkin edustanut läpi aikuisuransa Sveitsiä. Liukko vieraili ATP-kiertueella harvakseltaan, mutta onnistui nousemaan vuosituhannen taitteessa lähelle maagista sadan parhaan joukkoa.

7) Tuomas Ketola, 130:s, 1998

Kaikki maailman huippupelaajat matkustavat paljon, mutta haastajatason kiertolaisella eksotiikkaa piisaa. Ketola sahasi kymmenkunta vuotta ranking-sijoilla 130–200. Se merkitsi kilpatennistä noin sadassa eri maassa Meksikosta Uzbekistaniin. Nykyisin valmentaa huipulle tähtäävää Patrik Niklas-Salmista.

8) Emil Ruusuvuori, 163:s, 2019

Läpimurto haastajatasolle etenee osapuilleen Jarkko Niemisen 18 vuoden takaisen tilanteen tahdissa. Kohtaa viikonloppuna Davis Cupissa itävaltalaistähti Dominic Thiemin, mikäli Thiemin terveystilanne sallii matkustamisen Espooseen.

9) Harri Heliövaara, 194:s, 2011

Toinen tämän listan aktiivipelaajista. Löi mailan naulaan vuonna 2013 ja luki itsensä kolmessa vuodessa diplomi-insinööriksi. Uuden uran tavoite on Tokion olympialaisten nelinpelissä. Nelinpeliranking onkin noussut 150:n tuntumaan.

10) Kim Tiilikainen, 207:s, 1999

Emil Ruusuvuoren nousu pudotti tästä Top Tenistä Henri Kontisen . Tiilikainen toimi pitkään Suomen Davis Cup -joukkueen kapteenina, muiden muassa vuonna 2009 Salohallissa.

