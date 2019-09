Suomi haluaa ulottaa ilmastonäkökulman myös talouskysymyksiin

Puheenjohtajamaa Suomi pistää EU-maiden valtiovarainministerit pohtimaan ilmastonäkökulman ulottamista talouskysymyksiin, kun ministerit aloittavat tänään epävirallisen kokouksensa.

Lounaan äärellä ministerit puhuvat esimerkiksi ilmaston, ympäristön ja kestävän kehityksen huomioimisesta budjettityössä.

Suomi haluaa kiinnittää huomiota siihen, että talouspolitiikalla on merkittävä rooli ilmastotoimien eteenpäin viemisessä. Esiin noussee myös päästökauppa ja kysymys lentoveroista.

Lisäksi Suomi haluaa vauhdittaa keskustelua EU:n energiaverotuksen uudistamisesta, josta ministerit puhuvat huomenna. Nykyistä direktiiviä pidetään vanhentuneena, sillä siinä ei esimerkiksi tehdä eroa uusiutuvien ja fossiilisten energialähteiden välille.

Varsinaisia päätöksiä ministerien pöydällä ei ole, sillä epävirallisessa ministerikokouksessa keskitytään yhteiseen keskusteluun ja ideoiden pohtimiseen.

Aamu alkaa euroryhmällä

Tänään aamulla koolla on myös euroryhmä, jossa on ollut erimielisyyttä euroalueen kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän budjetin rahoittamisesta.

Suomi on halunnut, että euroalueen budjetti olisi EU:n normaalin budjetin sisällä. Varsinkin Ranska on halunnut työkalulle kuitenkin lisää muskeleita ja haluaisi, että maat sopivat lisärahoituksesta valtiosopimuksella.

STT

