Suomi tyrmää Kouri-kauppojen bulvaanina toimineen liikemies Fryckmanin vaateen välitystuomioistuimeen pääsystä – valtion mukaan ex-ministeri Lindströmiltä saatu allekirjoitus ei ole pätevä

Kouri-kauppojen bulvaanina toiminut liikemies Peter Fryckman vaatii edelleen saada asiansa Haagin välitystuomioistuimen käsiteltäväksi. Fryckmanin mukaan hänen ja Suomen valtion välillä on sitova sopimus siitä, että Kouri-kauppojen veroseuraamuksia koskevat erimielisyydet voidaan ratkaista välimiesmenettelyssä Haagissa. Fryckman on toimittanut vaatimuksensa Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Fryckman vetoaa vaatimuksessaan entisen työ- ja oikeusministerin Jari Lindströmin (sin.) allekirjoitukseen.

– Oikeusministeri Lindströmin antama suostumus on laadittu oikeusministeriön viralliselle asiakirjapohjalle, ja Lindström on antanut sekä allekirjoittanut suostumuksen nimenomaan oikeusministerinä, eikä yksityishenkilönä. Tämä näkyy selvästi suostumuksen sanamuodosta, ”Oikeusministerinä annan suostumukseni… ”, sekä suostumuksen allekirjoitusrivistä, ”Jari Lindström, oikeus- ja työministeri”.

Fryckmanin mukaan suostumuksen sisältö ja tarkoitus ovat riidattomia samoin kuin se, että ministeri Lindström on sen allekirjoittanut.

Suomen valtio tyrmää Fryckmanin vaatimuksen ja sen perusteet. Tällä viikolla oikeuteen toimittamassa vastauksessaan valtio toteaa, että se ei ole antanut suostumustaan välimiesmenettelyyn Haagissa. Suomen suostumukseksi väitetty asiakirja on valtion mukaan ensinnäkin sitomaton ja lisäksi liian yleisluontoinen, että se muodostaisi välityssopimuksen.

– Oikeusministeri Lindströmillä ei ole ollut kelpoisuutta Suomen valtion puolesta antaa suostumusta välimiesmenettelyyn. Kysymys ei kuulu oikeusministeriön toimivaltaan, eikä väitettyä suostumusta muutoinkaan ole annettu lain ja asetusten edellyttämällä tavalla, vastauksessa sanotaan.

– Väitetty suostumus on joka tapauksessa peruutettu.

Lindströmin mukaan allekirjoitus oli virhe

Lindström kertoi helmikuussa STT:lle tehneensä allekirjoituksen antamisessa virheen. Lindströmin mukaan asiassa painostettiin hänen erityisavustajaansa. Lisäksi Lindström sanoi työuupumuksensa vaikuttaneen päätöksentekokykyynsä.

– Jos olisin ollut nykyisessä tilanteessa, olisin arvioinut tilanteen eri tavalla. Varmaan kymmenen minuuttia siitä, kun olin sen allekirjoittanut, tulin katumapäälle. Ihan varmasti sillä jatkuvalla kuormalla ja paineella oli tekemistä oman arviointikyvyn kanssa.

Ulkoministeriö ja Lindström näkivät vaivaa, jotta suostumus saatiin peruutettua. Lindström lähetti välitystuomioistuimen pääsihteerille kirjeen, jossa kertoi yrittäneensä monta kertaa perua antamaansa suostumusta ja vakuutti, ettei kyse ole virallisesta suostumuksesta.

– Allekirjoitukseni siihen saatiin viekkaudella, se oli puoleltani erhe ja kaduin sitä pian allekirjoittamisen jälkeen, STT:n ministeriöltä saamassa kirjeessä lukee.

Lopulta Haagin välitystuomioistuimen pääsihteeri päätti viime joulun alla, ettei oikeus käsittele juttua.

Alun perin perussuomalaisiin kuulunut ja sittemmin puolueesta irtautuneeseen siniseen tulevaisuuteen siirtynyt Lindström ehti toimia oikeus- ja työministerinä noin kaksi vuotta. Työtaakkaa kevennettiin toukokuussa 2017, mistä alkaen Lindström oli työministeri.

Lindström putosi eduskunnasta kevään eduskuntavaaleissa.

Valtion mukaan asiaa ei voi käsitellä Haagissa

Fryckman ja Suomen valtio ovat erimielisiä myös siitä, onko asia ylipäätään sellainen, että Haagin tuomioistuin voisi sen käsitellä. Fryckman katsoo, että välimiesmenettelylle ei ole esteitä ja Suomen ollessa Haagin välitystuomioistuimen jäsenvaltio, tapaus voidaan siellä käsitellä.

Suomen valtio taas katsoo, että Fryckmanin asia ei ole välityskelpoinen.

– Verotusta ja ulosottoa koskevia asioita ei ole mahdollista käsitellä välimiesmenettelyssä.

Valtion mukaan asia on lisäksi jo ratkaistu lainvoimaisesti.

– Fryckman on aloittamishakemuksessaan Haagin pysyvälle välitystuomioistuimelle vaatinut vahingonkorvausta Suomen valtiolta perustuen hänen yhtiöihinsä kohdistuneisiin verotus-, perintä- ja konkurssitoimiin. Samalla perusteella esitetyt vahingonkorvausvaatimukset on kuitenkin jo hylätty lainvoimaisella tuomiolla yleisessä tuomioistuimessa.

Fryckman toimi Kansallis-Osake-Pankin (KOP) välikätenä 1980-luvun lopun Kouri-kaupoissa, joissa suomalaisyhtiöiden omistuksia siirreltiin lähinnä KOP:n rahoituksella. Fryckmanin määräysvallassa olleet yhtiöt nettosivat Suomen Yhdyspankin ”nurkanvaltaukseksi” kutsutussa operaatiossa euroissakin laskettuna miljoonia.

Fryckman sai tuomion talousrikoksista, ja hänet määrättiin maksamaan veroja saamastaan myyntivoitosta. Fryckmanin mukaan veroja perittiin liikaa ja perusteettomasti.

Fryckmanin avustajan, lakimies Kari Uotin mukaan Fryckman on vaatinut Suomen valtiolta kymmeniä miljoonia euroja.

https://www.ksml.fi/kotimaa/Ministeri-Lindstr%C3%B6m-oli-saattaa-Suomen-v%C3%A4limiesoikeuteen-laittamalla-nimens%C3%A4-Fryckman-paperiin-%E2%80%93-Allekirjoitukseni-saatiin-viekkaudella/1326024

STT

Kuvat: