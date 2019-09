Rinteen puheista brexit-takarajasta vaaditaan selvitystä suuressa valiokunnassa

Eduskunnan suuren valiokunnan kokoomuksen edustajat vaativat pääministeri Antti Rinteeltä (sd.) selvitystä brexit-puheista. Myös suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) on ihmetellyt Rinteen puheita.

Rinne sanoi keskiviikkona, että Britannialla on syyskuun loppuun asti aikaa antaa esityksensä hallitsemattoman brexitin välttämisestä. Hän kertoi takarajasta Pariisissa tavattuaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin.

Suuri valiokunta toimii eduskunnan EU-valiokuntana. Sen kokoomuslaiset jäsenet Ville Kaunisto, Arto Satonen, Sofia Vikman, Anne-Mari Virolainen, Sinuhe Wallinheimo, Pia Kauma ja Ben Zyskowicz ihmettelevät tätä kannanottoa. Heidän mielestään Rinteen tulisi selventää valiokunnalle, onko hallituksen kanta brexitiin muuttunut, kuten keskiviikon puheista voisi käsittää.

– Onko Antti Rinne itsenäisesti päättänyt, että hän voi ottaa brexitin omiin käsiinsä, valiokunnan kokoomusedustajat kysyivät eduskuntaryhmän tiedotteessa lauantaina.

”Kiusallista, että komissio joutuu korjaamaan pääministerin lausuntoja”

Hassi muistutti perjantaina Ilta-Sanomissa, että neuvottelutoimivalta asiassa on EU-komissiolla, ei yksittäisillä jäsenmailla.

EU:n komissio ei ole vahvistanut, että EU:lla olisi yhteinen takaraja. Kyse on vain kahden jäsenvaltion päämiehen näkemyksestä.

Kokoomuslaisten mielestä Rinteen harkitsemattomat lausunnot vaikuttavat Suomen uskottavuuteen EU:ssa.

– On kiusallista, että Euroopan komissio joutuu korjaamaan Suomen pääministerin lausuntoja.

Torstaina Britannia lupasi uutistoimisto AFP:n mukaan antaa Euroopan unionille brexit-ratkaisuja, mutta kieltäytyy noudattamasta ”keinotekoista takarajaa”.

Britannia on jättämässä EU:n lokakuun viimeisenä päivänä. EU:lla ja Britannialla on valmiiksi neuvoteltu erosopimus, mutta se ei ole mennyt läpi Britannian parlamentissa Irlannin rajaa koskevan vararatkaisun (backstop) takia. Pääministeri Boris Johnson haluaa poistaa kiistanalaiseen kohdan sopimuksesta.

EU on kieltäytynyt enää avaamasta sopimusta, mutta on luvannut harkita, jos Britannia tuo pöytään ehdotuksia.

