Suurkeittiöt maustavat Keski-Euroopan tillillä, suomalaista pakastetilliä ei ole

Kotimainen pakastetilli on tuntematon tuote. Vaikka suomessa viljelty tilli on keskieurooppalaista huomattavasti aromikkaampi, kukaan ei pakasta sitä ammattikeittiöitä varten.

– Ilman muuta käyttäisimme kotimaista pakastetilliä, jos sitä olisi saatavilla, ravitsemispalveluesimies Sari Männistö Salon ravitsemispalveluista sanoo.

Kaupungin valmistuskeittiöissä ruokia on maustettu pitkään ulkomaalaisella pakastetillilä. Aihe nousi esille viime viikolla Salon vatsatautiepidemian yhteydessä. Tilli oli tutkittavien listalla, mutta se ei ollut syyllinen epidemiaan.

Salon ravitsemuspalveluissa käytetään Icecool Oy:n tilliä muun muassa kalakeitossa ja savukala-pastasalaatissa. Kerralla yrttiä kuluu ruuasta riippuen 10– 25 kiloa.

– Multakasvien käsittelyyn on oltava esikäsittelytila, joita ei juurikaan enää ole valmistavissa keittiöissä. Mikäli tuoretta tilliä olisi saatavilla puntteina läpi vuoden, tarvitaan henkilökuntaa tillin pesemiseen ja hienontamiseen. Ruokaa valmistavissa keittiöissä kerralla tarvittava määrä on sen verran iso, ettei tätä työtä ole ollut mahdollista tehdä, Männistö kertoo.

Tilanne on muuttunut viime vuosikymmeninä. 1990-luvulla Sari Männistö työskenteli Salon sairaalan keittiössä.

– Muistan paikallisen viljelijän, joka toi muovikasseittain tilliä sinne. Silloin voitiin ostaa suoraan viljelijältä ja silloin oli myös kotimaista pakastetilliä saatavilla.

Hankintalain puitteissa pieniä määriä paikallisia elintarvikkeita voidaan ostaa edelleen suoraan viljelijältä kuten parhaillaan kotimaisia omenoita.

Omavalvonnan puitteissa tuoreen tillin hankkiminen voisi olla mahdollista pienempiin valmistuskeittiöihin.

– Me pesemme ja hienonnamme, jos on työvoimaa ja tahtotila on sellainen. En näe sitä mahdottomana, sillä kaikki kehitys ei välttämättä ole ollut hyväksi, Männistö toteaa.

Pakastettuihin ammattikeittiötuotteisiin keskittyvä Icecool on osa Snellman Prota. Toimitusjohtaja Tommy Snellman sanoo, että yrityksen tehtävä on ostaa ja välittää suurkeittiöasiakkaille sitä, mitä asiakkaat haluavat.

– Olemme etsineet, mutta Suomessa ei ole yritystä, joka pakastaa kotimaista tilliä, eikä meillä ole omaa tekniikkaa siihen.

Tilli tulee nyt pakastettuna Belgiasta, mutta toimittaja on vaihtumassa puolalaiseksi.

Salon kaupungin ravitsemispalveluihin tavaraa toimittaa muun muassa Kimmon Vihannes Oy. Laajan tuotemäärän joukossa ei ole kotimaista pakastetilliä.

– Valitettavasti ei löydy. Asia on tutkittu monta kertaa, sillä haemme aina kotimaisia vaihtoehtoja. Uskon, että jos sitä olisi, minä sen löydän, toimitusjohtaja Kimmo Kunnia sanoo.

Hänelle on arvoitus, miksi tuotetta ei ole, vaikka kysyntää on aivan kuten kaikelle muullekin kotimaassa viljellylle.

– Jospa joku innostuisi. Kotimaista tuoretta tilliä on tarjolla pitkin kesää ja sitä myydään paljon.

Tillin viljely ei ole ongelma

Hästön maatilalla Särkisalossa on 10 hehtaaria tilliä.

Hästön maatilalla Särkisalossa tilliä on viljelty avomaalla 1990-luvulta asti. Viljelypinta-ala on pikkuhiljaa kasvanut niin, että tänä kesänä se oli noin 10 hehtaaria.

Suurin osa tillistä pakataan Pirkka-pakkauksiin. Tilli leikataan pellolla veitsellä, pikajäähdytetään ja pakataan. Kuljetukset kauppoihin lähtevät saman päivän aikana.

Krista Eriksson tilalta ei muista, että kukaan olisi koskaan kysynyt tai ehdottanut tillin viljelyä pakastamista varten. Silti ajatus ei hänestä ole huono.

– Meillä on mahdollista viljellä tilliä ja pikajäähdyttää se, mutta pakastusmahdollisuutta ei ole. Jos joku muu leikkaa ja pakastaa sen, me voimme viljellä. En usko, että tämä olisi hintakysymys, sillä tilliä ei tarvita valtavia määriä ruokiin.

Huhtikuusta kesäkuun loppuun tilli kylvetään viikon välein tilalla niin, että koko ajan tarjolla on tuore kasvusto. Osa lehtitillistä nousee kukkaan asti ja se myydään kruunutillinä.

Eriksson kertoo, että tilliä kylvetään varsinkin alkukesästä reilusti varmistaen, että keskikesään juhlaksi on tilliä.

– Tilli on vaativa kasvi viljeltäväksi, sillä se on herkkä säävaihteluille. Jossain vaiheessa kesällä tilliä on runsaasti niin, että siitä varmasti riittäisi myös pakastukseen.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkasella on selkeä käsitys asiasta.

– Jos ostajalla on halu ostaa, tillin viljely ei ole ongelma. Varsinais-Suomi on lämpösummaltaan parasta viljelyaluetta.

Jalkanen arvelee suurimmaksi esteeksi haluttomuuden maksaa siitä.

– Verorahoilla haetaan halvin hinta. Viljelyä syntyy, jos hinta on kohdallaan, mutta täytyy olla näkymää, yhden tai kahden vuoden sopimus ei riitä. Kukaan ei viljele hehtaarikaupalla tilliä, jos ei tiedä, mihin myisi.

Pakasteita ja kalajalosteita valmistava Apetit Oyj käyttää ruokapakasteissaan tilliä, joka ostetaan EU:n alueelta.

– Pakastetillin kysyntä on niin pientä, ettei kotimaisen pakastetillin tuotteistamista ole lähdetty edistämään. Kuluttajat ovat niin tottuneita tuoretilliin, johtaja Sanna Väisänen kertoo.

Famifarm Oy myy ruukkuyrttejä Järvikylä-tuotemerkillä. Se ei toimi pakastemarkkinoilla, mutta markkinointipäällikkö Caroline Grotenfelt-Fyhr innostuu asiasta.

– Tutkimisen arvoinen asia. Jos kaksi toimijaa saadaan yhteen, varmasti onnistuu, sillä viljelijöitä on ja pakastefirmoja on. En tunne, miten tilli toimii teollisesti pakasteena, mutta miksi ei toimisi kuten ulkomaalainenkin.

Hän arvelee, että haastavinta on kustannustaso. Pakastemarkkinat ovat suuremmat Keski-Euroopassa kuin Suomessa.