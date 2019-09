Sylvester Stallone, 73, on vielä kerran John Rambo

Sylvester Stallone palasi vielä kerran John Rambon rooliin. Hän on itse käsikirjoittanut Rambo: Last Bloodin Matthew Cirulnikin kanssa ja se saa maailmanlaajuisen ensi-iltansa 20. syyskuuta.

Kolme ensimmäistä Ramboa tehtiin 1980-luvulla ja ne olivat yksi aikansa menestyneimmistä elokuvasarjoista. Neljännessä, joka valmistui 2008, oli erityispiirteenä aivan posketon verisyys. Tuleeko myös viidennestä yhtä raaka kuin neljännestä?

– Kyllä. Elokuvien raakuus on kuin performanssitaidetta, Stallone sanoo.

– Rambon väkivalta on äärimmäistä ja klassista. Se on kuin keskiajalta, ja siitä mielenmaisemasta Rambo-hahmo tuleekin.

Stallone kuvailee Ramboa raamatullisen oikeuden jakajaksi. Graafinen väkivalta on asia, joka todella erottaa elokuvat vaikkapa suosituista supersankariseikkailuista.

– Kuinka voisin pysyä mukana siinä, mitä Avengersit ovat, Stallone miettii viitaten katsojaennätyksiä rikkoneisiin Marvel-sarjakuvaelokuviin.

– En voi. Minä tarjoilen viskiä, ja ne jotka haluavat olutta, voivat mennä katsomaan Avengerseja, hän vertaa.

Meksikolaisten parissa

Stallone kertoo viidennen Rambon tarinan syntyneen, kun hän mietti maahanmuuttokysymyksiä. Neljännessä elokuvassa Burman asioita konetuliasein selvitellyt John Rambo on palannut perheensä maatilalle, mutta isä on kuollut ja antanut omaisuutensa meksikolaisille työntekijöilleen. Rambon taitoja tarvitaan, kun eräs meksikolaisista joutuu pulaan.

– Pahiksina on meksikolainen jengi, joka sieppaa tyttöjä. Ei kartelli, koska sellainen on kuin armeija. Tämä on jengi, jonka Rambo voi hoidella, Stallone kuvailee.

– Yleisö voi samastua ja ajatella, että tuo voisin olla minä, että minäkin voisin mennä ampumaan nuo paskiaiset.

Stallone itse on nyt 73-vuotias. Väkivallan kierrosten lisääminen osoittautui neljännessä Rambossa onnistuneeksi keinoksi saada taas yleisön huomio. Toisaalta Stallone on jatkanut Rocky-elokuvien tekemistä niin, että hänen esittämänsä Rocky Balboa on jäänyt sivuhahmoksi ja päähenkilöinä on nuorempia nyrkkeilijöitä.

Näistä kahdesta valkokangassankaristaan Stallone itse olisi mieluummin Rocky.

– Rocky on optimistisempi, hän nauraa ja tietää, ettei ole itse hirveän fiksu, Stallone kuvailee.

– Joskus Rocky häviää ja joskus voittaa. Rambo ei kykene häviämään.

Heijastuksia politiikasta

Ennen Stallonen haastattelua elokuvan tuotantoyhtiön tiedottaja välittää epätavallisen viestin, jonka mukaan tähdeltä ei tulisi kysyä poliittisia tai henkilökohtaisia kysymyksiä. Stallone ei kuitenkaan kieltäydy puhumasta politiikasta.

– Mutta kuten Rocky, haluan vain parhaan voittavan.

Stallone kertoo kaavailevansa seuraavaksi uutta Rocky-elokuvaa, jossa Rocky auttaisi maahanmuuttajaa.

Rambo-elokuvista tuli jo 1980-luvulla poliittisia. Ensimmäinen, vuonna 1982 valmistunut Taistelija oli vielä varsin yhteiskuntakriittinen kertomus syrjäytyneen sotaveteraanin kamppailusta virkavaltaa vastaan. Jatko-osissa hahmo oli tappokone, joka taisteli Yhdysvaltojen asialla Vietnamissa ja Afganistanissa.

Stallone väittää, että Rambo on yhä heijastuma Vietnamin sodasta alkaneesta kyynisyydestä.

– Vietnam-veteraanina Rambo ymmärtää, että politiikka on ihmisten kauppapaikka, jolla ei ole tekemistä moraalin kanssa, hän sanoo.

Kohdeyleisön miellyttämisessä tietyt arvot ovat kuitenkin ilmiselvät. Sitä Stallone ei peittele.

– Halusin tehdä pahiksista niin pahoja, että todella toivot heidän saavan ansionsa mukaan.

STT

Kuvat: