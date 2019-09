Syytöksiä ja itsesyytöksiä Salon valtuustossa

Salon kaupungin lähes yhdeksän miljoonan euron lisätalousarvio sai valtuutetut moittimaan maanantai-illan kokouksessa sekä virkamiehiä että itseään.

Suorimmat sanat sanoi Sanna Lundström (kok.), jonka mukaan päättäjille on toistuvasti vakuutettu, että talousarvion luvut ovat realistiset.

– Kaupunginjohtaja ja hänen alaisensa ovat tehneet budjetoinnissa ala-arvoista työtä. Minusta lisätalousarvio pitää tehdä silloin, kun tapahtuu jotain ennalta arvaamatonta ja yllättävää, Lundström sanoi.

Suurimman valtuustoryhmän SDP:n puheenjohtaja Saku Nikkanen totesi, että lisätalousarviot ovat ikävä vakiintunut käytäntö: vuoden 2012 jälkeen kaupunginjohtajan käsittelyssä lautakuntien talousarvioesityksistä on leikattu menoja, joita on niihin on pakko laittaa.

– Sosiaali- ja terveyspalveluissa on mahdoton tehdä leikkauksia, joita niille budjetoidaan. Harmitus on aika kova, hän sanoi.

Nikkanen kysyi valtuutetuilta ja kaupunkilaisilta, mitä pitäisi tehdä.

– Kun meille vakuutetaan, että palkkarahat tulevat riittämään, pitääkö uskoa viranhaltijoita vai alkaa itse tehdä laskelmia? Se ei ole näin suuressa organisaatiossa yksinkertaista.

– Rakenteellinen 10 miljoonan euron alijäämä pitää saada ratkottua. Kustannuslaskentaa ja palvelurakenteen tarkastelua tarvitaan, mutta säästöjen pitää löytyä kokonaistaloudellisesti.

Simo Paassilta (sd.) neuvoi, että ensi vuoden budjetti pitää tehdä totuutta kaihtamatta, ei keinotekoisesti alibudjetoimalla.

– Niinkin helposti arvioitava asia kuin palkkamenot ovat ylittyneet. Onko tämä tietoista toimintaa vai taitamattomuutta? Uskon, että tietoista.

Paassilta heitti myös, että lisätalousarviossa saa helpommin läpi asioita, joita varsinaiseen talousarvioon ei hyväksytä.

Perussuomalaisten Heikki Tamminen totesi, että ”täällä sitä ollaan taas kumileimasimena”. Hänkin ihmetteli muun muassa, eikö palkkamenoja osata arvioida oikein.

Toista päätä keskustelussa edusti keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Timo Lehti .

– Me kaikki hyväksyimme tämän vuoden talousarvion, hän muistutti.

Lehtikin sanoi olevansa harmistunut, mutta eri syystä kuin Nikkanen. Kumpikin istuu myös kaupunginhallituksessa.

– Harmittelen enemmän, että en voimakkaammin puuttunut tämän vuoden talousarvioon.

Ratkaisuja on Lehden mukaan haettava ensi vuoden budjetissa. Esimerkiksi kaikki uudet virat on laitettava ”korkean rajan taakse”.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna vastasi valtuutettujen kritiikkiin.

– Kiky-sopimuksen vaikutusta kunnat eivät ole osanneet yleisestikään ennustaa tälle vuodelle, hän selitti palkkojen arvioinnin vaikeutta.

– Palkkarahoihin on budjetoitu vakinaiset väen palkat, mutta erityisesti sijaisten palkkamenoissa on puutteita, hän myönsi.

Innan mukaan tilanne kuntataloudessa on tällä hetkellä poikkeuksellisen sekainen.

– Lähtien siitä, että tämän vuoden verotuloista ei ole hajua. Se on kuitenkin virheellinen johtopäätös, että saisimme tänä vuonna vähemmän verotuloja kuin viime vuonna. Saamme noin kymmenen miljoonaa enemmän.

Ensi vuosi on silti ”oikeasti vaikeampi vuosi”, sanoi Inna.

– Taustalla on noin kymmenen miljoonan euroa taloudellinen haaste. Vaikka verotuloja ja valtionosuuksia tulee lisää, suurin osa rahoista on sidottu palvelutarjonnan kasvuun.

Inna kertoi, että valtio ohjeistaa budjetoimaan ensi vuoden henkilöstömenoihin kolmen prosentin korotuksen.

– Menot kasvavat ensi vuonna, ja tulen esittämään muutamia uusia ratkaisuja alijäämän hoitamiseksi.

Inna ei avannut tarkemmin, millaisista ratkaisusta on kyse.

Valtuusto hyväksyi maanantaina lisätalousarvion, jonka jälkeen tämän vuoden budjeti on 13,8 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Toimintamenot ovat lisätalousarviossa 8,7 miljoonaa euroa budjettia suuremmat. Henkilöstömenojen osuus on 4,5 miljoonaa euroa. Uusi tuottoarvio on puolestaan 200 000 euroa alkuperäistä pienempi.

Kaupungin toimintakulut ovat tänä vuonna runsaat 392 miljoonaa euroa.

Valtuutettu Fribergin kaksi roolia

Kaupunginvaltuutettu Osmo Friberg (kok.) pyysi huhtikuussa tekemässään aloitteessa selvitystä, mitä maksaisi, jos kaupunki tarjoaisi lukio-opiskelijoille ilmaiset oppimateriaalit. Hän halusi myös arvion, mitä ilmainen oppimateriaali vaikuttaisi Salon lukioiden oppilasmääriin.

Maanantaina kaupunginvaltuusto totesi, että aloite on loppuun käsitelty.

Vastauksen valmisteli lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä, ja se tuli valtuustolle opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen kautta. Vastauksen ilmaiset oppimateriaalit yli 900 lukiolaiselle maksaisivat 2,3 miljoonaa euroa vuodessa. Salo ei valmistele maksuttomuutta.

Osmo Friberg on Salon tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Lautakunnan tehtävä on arvioida vuosittain kaupungin hallintoa ja talouden hoitoa.

Viime toukokuussa lautakunta julkisti tarkastuskertomuksensa vuodelta 2018. Siinä kehotettiin suhtautumaan ”vakavasti ja tavoitteellisesti” kaupungin talouden sopeuttamistoimiin. Friberg sanoi toukokuussa Salon Seudun Sanomille, että ensi vuonna toimintaa on sopeutettava 7,5 miljoonalla eurolla.

Valtuutettuna Osmo Friberg tekee ahkerasti erilaisia aloitteita. Osan toteutuminen lisäisi kaupungin menoja miljoonilla euroilla.

Viime viikolla kaupunginhallitus torjui hänen aloitteensa palkallisesta vapaapäivästä, jonka vanhempi saisi lapsen ensimmäisenä koulupäivänä. Peruste oli, että nykyisessä taloustilanteessa ei voi ottaa käyttöön uusia taloutta kuormittavia vapaita.

Fribergin mielestä aloitteet eivät ole ristiriidassa tarkastuslautakunnan puheenjohtajuuden kanssa.

– Jos aloitteet lukee tarkkaan, niissä pyydetään yleensä selvitystä, eikä tehdä esityksiä, Friberg sanoo.

– Tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus ei tee minusta poliittisesti invalidia. On reipasta tehdä esityksiä valtuutettuna ja katsoa, menevätkö ne eteenpäin. Kun kaupungin talous on huonossa kunnossa, joudutaan pohtimaan, mikä on perustehtävä. Kaupunkia pitää kuitenkin kehittää, ja valtuutetut päättävät, mihin paukkuja laitetaan.

Friberg korostaa olevansa valtuutettu ilman valtuustoryhmää. Hänet erotettiin kokoomuksen ryhmästä syksyllä 2017.