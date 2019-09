Syyttäjä: Brother Christmasille kerättiin 180 000 euroa ilman rahankeräyslupaa

Brother Christmas -hyväntekeväisyysjärjestö keräsi vuonna 2017 ilman rahankeräyslupaa 180 000 euroa, syyttäjä sanoo.

Lisäksi Brother Christmasina tunnettu ja sittemmin perussuomalaisten kansanedustajaksi noussut Ari Koponen keräsi syyttäjän mukaan vuonna 2016 omalla toiminimellään liki 24 000 euroa ilman rahankeräyslupaa.

Järjestöön liittyvien rahankeräysrikossyytteiden käsittely on alkanut Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Koponen ja kaksi muuta järjestön hallituksen jäsentä kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Syyttäjä: Rahanantajat saivat mitättömän arvoisia pinssejä

Syyttäjän mukaan molemmissa tapauksissa toiminta pyritettiin esittämään vastikkeellisena, eli rahanantajat saivat rahoillaan esimerkiksi pinssin, rintanapin tai rannekkeen. Syyttäjän mukaan näiden vastikkeiden arvo oli kuitenkin mitätön ihmisten antamiin rahasummiin nähden.

– Tässä ei missään nimessä ole ollut kyse normaalista tavaranmyynnistä, vaan peitellystä rahankeräyksestä, syyttäjä sanoi.

Syyttäjän mukaan tämän puolesta puhuu myös se, että usein rahanantajat eivät edes halunneet tarjottua vastiketta. Kun ihmiset maksoivat Brother Christmasille 180 000 euroa, vastikkeita toimitettiin rahanantajille vain 20 000 euron osalta, syyttäjä sanoi.

Puolustus: Tavaroiden myynnistä saa antaa hyväntekeväisyyteen

Koposen avustajan mukaan kyse ei ollut vastikkeettomasta rahankeräyksestä, vaan nimenomaan tavaroiden myynnistä. Se taas on sallittua, ja osa tuloista voidaan käyttää hyväntekeväisyyteen, avustaja sanoi.

– Koponen on ollut siinä käsityksessä, että myytäessä hyödykkeitä vastikkeita vastaan kyse ei voi olla rahankeräyksestä. Riidatonta on myös, että vastikkeita on tarjottu kaikille ostajille, avustaja sanoi.

Koposen hyväntekeväisyyshahmo on alkujaan tunnettu parrasta, piposta ja ruutupaidasta sekä tavastaan hyödyntää sosiaalista mediaa. Yhdistys on kerännyt apua muun muassa sairaille lapsille.

STT

