Syyttömänä murhasta vankilassa istunut mies vaati valtiolta miljoonakorvauksia – oikeus katsoi, että 410 euroa päivältä riittää

Murhasta elinkautiseen vankeuteen tuomittu ja noin kolme ja puoli vuotta syyttömänä vankeudessa viettänyt mies on hävinnyt korvausvaatimuksensa oikeudessa. Syyttömäksi todettu mies vaati korvaukseksi kärsimyksestä reilua miljoonaa euroa oikeusteitse, mutta Valtiokonttori suostui maksamaan hänelle reilut puoli miljoonaa, tarkalleen 410 euroa päivältä.

Keski-Suomen käräjäoikeus piti valtion linjausta vallitsevan korvauskäytännön mukaisena ja katsoi, että siinä oli jo huomioitu korvauksen korotusperusteet. Ilman minkäänlaisia korotuksia tavallinen päiväkorvaus vapaudenmenetyksestä on noin 120 euroa.

Mies perusteli kärsimyskorvauksen korottamisvaadettaan muun muassa sillä, että odotettavissa oli elinkautinen, hänen parisuhteensa päättyi, hän menetti asuntonsa ja hänen murhatuomiostaan kirjoitettiin valtakunnallisissa, maakunnallisissa ja paikallisissa uutisvälineissä. Lisäksi hän perusteli vaatimusta miehensä murhaan syyttömäksi todetulle Anneli Auerille maksetuilla ennätyskorvauksilla. Valtiokonttori maksoi Auerille lähes 490 000 euroa 611 vankeuspäivältä eli noin 800 euroa per päivä.

Viisi oikeudenkäyntiä

Tapauksen taustalla on Äänekosken Konginkankaalla vuonna 2013 tapahtunut henkirikos. Mies tuomittiin ensin elinkautiseen murhasta sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa.

Korkein oikeus (KKO) palautti kuitenkin jutun uuteen käsittelyyn. KKO:n mukaan miestä oli kuulusteltu olosuhteissa, jotka vaaransivat hänen oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Uudessa käsittelyssä Keski-Suomen käräjäoikeus hylkäsi syytteet. Juttu meni vielä kerran hovioikeuteen, jossa vähemmistö tuomareista olisi tuominnut syytetyn vankeuteen taposta ja ampuma-aserikoksesta, mutta enemmistö päätyi hylkäämään kaikki syytteet.

Tunti päivässä ulkoilua

Mies kertoi oikeudessa, että hän oli ensimmäiset neljä kuukautta vapaudenmenetysajastaan eristettynä pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa vankilassa. Hän ei kertomansa mukaan saanut olla yhteydessä lähiomaisiinsa tai muihin vankeihin, lukuun ottamatta yhtä tai kahta puhelua kuussa. Poliisi oli valvonut puheluita ja miestä oli pidetty 23 tuntia vuorokaudessa omassa sellissä.

Miehelle oli hänen kertomansa mukaan järjestetty tunti päivässä ulkoilua vankilan katolla häkissä. Ruokailu oli tapahtunut sellissä. Tämän jälkeen hänet siirrettiin Kuopion vankilaan ja sieltä edelleen Sukevan vankilaan.

Miehen avioliitto päättyi hänen mukaansa avioeroon elinkautistuomion saamisen jälkeen. Lisäksi yhteydenpito huostaan otettuun lapseen ja ystäviin oli vaikeaa, ja mies onnistui pitämään yhteyttä vain yhteen ystävään.

– Vapauduttaan (mies) oli ollut varaton, asunnoton ja yksin. Hän oli muuttanut maalle ja hän on nykyisinkin lähes aina yksin. Hänet tunnetaan ulkonäöltä ja ihmiset kutsuvat häntä murhaajaksi, tuomiossa sanotaan.

Käräjäoikeus totesi, että vapaudenmenetys aiheuttaa lähes poikkeuksetta muutoksia ihmissuhteisiin ja asumiseen, ja ne on jo sisällytetty korvauksen suuruuteen.

Tuomioon voi edelleen hakea muutosta Vaasan hovioikeudelta.

