”Taitoluisteluliitossa ei hyssyttelyn kulttuuria” – liiton puheenjohtaja vastasi Kiira Korven väitteisiin

Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtajan Laura Raition mukaan suomalaisessa taitoluistelussa ei ole valloilla vaikenemisen kulttuuria. Raitio otti kantaa perjantaina Ilta-Sanomissa julkaistuun haastatteluun, jossa lajin kolminkertainen EM-mitalisti Kiira Korpi kertoi mielipiteensä taitoluistelun suomalaisesta valmennuskulttuurista.

Korpi vaati liitolta ja puheenjohtaja Raitiolta konkretiaa siihen, miten liitossa käsitellään lajissa olevia ongelmia. Korven mukaan lajiin kohdistuva kritiikki pyritään lakaisemaan sivuun liian usein. Korpi oli ottanut voimakkaasti kantaa suomalaisen taitoluistelun tilaan jo torstaina Ylellä julkaistussa haastattelussa sekä omassa kirjoituksessaan.

– Liitossa ei ole tällaista hyssyttelyn kulttuuria. Me nimenomaan kannustamme tuomaan ongelmia esille, Raitio kommentoi puhelimitse STT:lle.

Raitio vetoaa Taitoluisteluliiton tekemään lajikulttuurikyselyyn, jonka se teetti viime keväänä Taloustutkimuksella. Kyselyn tulokset julkaistiin liiton verkkosivuilla keskiviikkona.

– Me nimenomaan halusimme kehitysehdotuksia sekä tarkempaa ymmärrystä lajista ja niitä olemme saaneet.

Korpi kertoi haastattelussa myös, että Suomessa luotetaan liiaksi samanlaisiin keinoihin kuin venäläisessä taitoluisteluvalmennuksessa ja näillä metodeilla on saatu useita luistelijoita ”rikki”. Korpi kutsui Ilta-Sanomissa venäläisvalmennusta ”ihmistehtaaksi”.

– Tutkimuksen tulokset eivät aivan tue tällaista tulkintaa valmennuksesta Suomessa. Vaikka parannettavaa on, aivan tällaiseen tulkintaan en menisi, Raitio sanoi viitaten lajikulttuurikyselyyn.

”Jokainen tarina ansaitsee tulla kuulluksi”

Suomalainen taitoluistelu on ollut tällä viikolla runsaasti otsikoissa. Suomalainen taitoluistelija kertoi keskiviikkona Ylelle valmentajansa ahdistelleen häntä seksuaalisesti. Ilta-Sanomat puolestaan kertoi tiistaina Suomen urheilun eettisen keskuksen tutkivan toista tapausta, jossa taitoluisteluvalmentajaa epäillään epäasiallisesta käytöksestä.

Raitio suhtautuu uutisiin vakavasti. Liiton lajikulttuurikyselyssä vajaa kolme prosenttia vastaajista mainitsi kokeneensa jonkin asteista seksuaalista häirintää.

– Jokainen tarina taitoluistelussa ansaitsee tulla kuulluksi. Pahoittelen, että on ollut sellaisia kokemuksia, joita olemme nyt kuulleet julkisuudesta.

https://www.is.fi/taitoluistelu/art-2000006245629.html

https://yle.fi/urheilu/3-10976337

https://yle.fi/urheilu/3-10978556

https://yle.fi/urheilu/3-10975581

https://www.is.fi/taitoluistelu/art-2000006242355.html

STT

Kuvat: