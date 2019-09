Tänään on luvassa poutaisempaa säätä – sateita tulee vielä paikoin

Sää on viime päiviä poutaisempi tänään suuressa osassa maata, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Myös tuuli heikkenee hieman viime päivien viimasta.

Epävakaista keliä on luvassa idässä, missä sateita voi tulla pitkin päivää. Lännessä ja pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Iltaa kohti sää poutaantuu koko maassa.

Lämpötilat liikkuvat lännessä ja etelässä 12-15 asteen välillä. Sateiden alla sekä Lapissa voidaan jäädä 10 asteen alapuolelle. Sunnuntain vastaisesta yöstä on tulossa selkeä ja kylmä.

STT

