Tapaamme merenrannalla -näyttely toi aasialaiset ja pohjoismaalaiset taiteilijat Taalintehtaalle

Poikkitaiteellisen ja -maantieteellisen taidenäyttelyn keskiössä ovat kaksi asiaa. Ensinnäkin, kaikki näyttelyn työt käsittelevät tavalla tai toisella merta.

Tapaamme merenrannalla -näyttelyn kuraattori Nina-Maria Oförsagd pitää teemaa mielenkiintoisena siksi, että mukana näyttelyssä olevilla aasialaisilla ja pohjoismaalaisilla taiteilijoilla on varsin erilaisia käsityksiä merestä.

– Pohjoismaalaisille meri on runollinen ja tyyni. Aasiassa se nähdään uhkana, esimerkiksi taifuunit pitävät yllä tätä kuvaa. Monet eivät myöskään osaa uida.

Yhteistä kaikille on kuitenkin meren nykytila ja huoli siitä.

Toinen näyttelyn kannalta tärkeä teema liittyykin näihin eroihin ja niistä puhumiseen.

– Keskeistä on eritaustaisten taiteilijoiden keskinäinen vuorovaikutus, Oförsagd tuumaa.

Taiteilijat ovat tutustuneet toisiinsa Örön saarella, jossa he ovat viettäneet yhdessä kuukauden valmistaen näyttelyn taideteoksia. Örön lisäksi yhdessäolo ja taiteen tekeminen on jatkunut Taalintehtaalla, jossa teokset myös ovat yleisön nähtävillä.

Taalintehtaalla näyttely ulottuu laajahkolle alueelle satamassa.

Mukana on yhteensä kymmenen taiteilijaa. He ovat Anna Fríða Jónsdóttir , Jo Kjaergaard ja Leydi Giney Uyaban , Mauritz Tistelö , Nayab Ikram , Nuutti Koskinen , Rain Wu , Jen-Pei Cheng , Chih-Chung Chang , Kuen-Lin Tsai ja Lesley-Anne Cao .

Teoksia on seitsemäntoista. Poikkitaiteellinen näyttely koostuu paikkasidonnaisista ääni-, media- ja performanssitaideteoksista sekä installaatioista.

Teokset ovat varsin erilaisia. Esimerkiksi yhdessä teoksessa merivettä on keitetty pohjaan saakka ja siten luotu pigmenttiä, jolla on maalattu kartta.

– Taiteilijan kanssa löysimme Örön saaren kartan, josta paikkoja oli piiloteltu. Kartta on ajalta, kun saari oli vielä armeijakäytössä. Tästä eteni ajatus siitä, miten emme aina saa nähdä kaikkea, Oförsadg avaa taiteilijan prosessia.

Toisessa teoksessa paikallisten kanssa yhdessä tehty illallinen muotoutuu veistokseksi.

Ruotsalainen taiteilija Mauritz Tistelö on tehnyt Örön saarella videoperformansseja, jotka näytetään Taalintehtaalla osana näyttelyä. Tistelöllä on myös toinen teos, joka liittyy Taalintehtaalta asvaltissa näkyviin renkaiden kuvioihin, jotka ovat syntyneet, kun mopoilla on niin sanotusti poltettu kumia. Jäljistä löytyi yhteys mereen, sillä ne muistuttavat aaltoja.

Näyttelyllä on kaksi kuraattoria. Suomalaisen Nina-Maria Oförsagdin kuraattoripari on taiwanilainen Yu-Wen Huang .

Näyttely on ensimmäinen osa kaksiosaisesta näyttely- ja residenssihankkeesta, johon ryhmä pohjoismaisia ja aasialaisia taiteilijoita on kutsuttu työskentelemään ensin syksyllä Suomessa ja seuraavana vuonna Taiwanissa.

Oförsagd ja Huang tapasivat ensimmäistä kertaa Pariisissa. Heitä yhdisti muun muassa toive siitä, että taide tuotaisiin ulos taidegallerioista. Oförsadg puhuu erityisesti paikkasidonnaisesta taiteesta, josta Taalintehtaan näyttelyssäkin on kyse. Se tarkoittaa sitä, että taide on tehty juuri Taalintehtaan ympäristöä varten. Kun taide tuodaan ulos gallerioista ihmisten lähelle, se voi myös olla suorassa vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa.

Näyttelyn avajaiset järjestettiin 31. elokuuta. Tapaamme merenrannalla -näyttely on nähtävillä Taalintehtaalla syyskuun 30. päivään saakka.