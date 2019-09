Teijon kansallispuiston infon sijainti kismittää osaa retkeilijöistä

Teijon kansallispuiston infopisteen sijainti on herättänyt kesän aikana närää osassa puiston kävijöistä. Infopiste muutti maaliskuussa kansallispuistossa sijaitsevasta luontokeskuksesta Mathildedalin Ruukkitehtaille, Hotel & Café Mathildedalin yhteyteen.

Retkeilijöiden mielestä infopiste sijaitsee hankalan matkan päässä, liian kaukana kansallispuistosta.

Metsähallituksen luontopalveluiden erikoissuunnittelijan Laura Lehtosen mukaan infopisteen muuttoa pohdittiin pitkään ennen sen toteuttamista.

– Ajatuksena oli, että muutto yhdistäisi Mathildedalin ruukkikylän ja Teijon kansallispuiston aikaisempaa tiiviimmäksi matkailukokonaisuudeksi.

– Ja näin on käynytkin. Osa puiston kävijöistä on löytänyt vasta nyt ruukkikylän ja on ollut iloisesti yllättynyt eli muutosta on tullut yhtä lailla positiivista palautettakin, Lehtonen huomauttaa.

Lehtosen mukaan osa kävijöistä ei ole kuullut infopisteen muutosta, ja sen perään on kyselty maastossa muun muassa alueen luontovalvojalta.

– Sellaista haikeutta on ollut ilmassa, kun infopiste ei olekaan enää tutulla paikalla entisessä luontokeskuksessa.

Samaa sanoo yrittäjä Krista Gustafsson.

– Vakikävijät ovat menneet vanhasta tottumuksesta luontotalolle ja yllättyneet, kun infopiste onkin muuttanut. Uudet kävijät ovat osanneet katsoa nykyisen osoitteen etukäteen netistä.

Gustafsson ei ole yllättynyt negatiivisesta palautteesta.

– Muutos on aina joillekin ikävä asia, hän tietää.

Osalla kävijöistä on ollut myös ongelmia löytää uusi infopiste ruukkialueelta.

– Retkeilijöitä on käynyt muun muassa Mathildan Marinassa kysymässä infopistettä. Opastusta täytyy jatkossa parantaa, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan kansallispuiston infopisteen jatko on vielä avoinna.

– Infopisteen tulevaisuudesta keskustellaan jälleen syksyn ja talven aikana.

Luontokeskuksessa kävi viime vuonna noin 20 000 asiakasta.

– Lukuja ei vielä ole, mutta kuluva kesä oli viime vuottakin vilkkaampi eli kävijämäärät olisivat edelleen kasvussa, Lehtonen sanoo.

Entinen luontokeskus toimii nykyään kokous- ja kokoontumistilana. Gustafssonin mukaan käyttö on ollut tänä kesänä erittäin vähäistä.

– Palveluita ei ole vielä markkinoitu, koska odotamme Metsähallitukselta asiaan liittyviä päätöksiä.

Osan alueen palveluista voi nykyään ostaa Teijon kansallispuiston infon lisäksi verkkokaupasta. Kuitenkin esimerkiksi soutuveneiden vuokranmaksu täytyy edelleen suorittaa infopisteellä.

– Olemme olleet tämän suhteen joustavia. Vuokran on voinut käydä maksamassa soutamisen jälkeen. Avaimet ovat nykyään koodilukkojen takana, Gustafsson kertoo.

Teijon kansallispuiston infopiste oli avoinna kesällä joka päivä. Tällä hetkellä infopiste on avoinna viikonloppuisin 20. lokakuuta asti. Infopiste palvelee lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–16.

Millä reitillä ei ole käärmeitä?

Teijon kansallispuiston infopisteellä on riittänyt kesän aikana kävijöitä ja kysymyksiä.

– Yksi työntekijöistämme on ollut kesän ajan palvelemassa vain retkeilijöitä, kertoo yrittäjä Krista Gustafsson.

Teijon kansallispuiston infosta saa neuvoja ja vinkkejä retken suunnitteluun. Infopisteellä on tarjolla myös muun muassa karttoja.

– Asiakkaita kiinnostavat eniten eri reittivaihtoehdot. Myös kalastuslupa-asioista kysellään paljon, Gustafsson kertoo.

Infopisteellä saa vastata välillä myös hieman erikoisempiin kysymyksiin.

– Meiltä on tänä kesänä kysytty useampaan kertaan, että millä reitillä ei ole käärmeitä. Kysymykseen on tietysti mahdoton vastata, sillä käärmeet ja metsäneläimet noin muutenkin liikkuvat vapaasti siellä missä tahtovat.

Osa retkeilijöistä etsii luonnonrauhaa, ja he haluavatkin tietää, missä voisi patikoida ilman muita ihmisiä.

– Tähänkin kysymykseen on hankala vastata. Ei meillä ole tietoa, missä ihmiset milloinkin retkeilevät.

Infopisteeltä kysytään myös patikointireittejä, joita voisi kulkea helposti lastenvaunujen kanssa.

– Poluilla nyt vaan on ylipäänsä haasteellista liikkua lastenvaunujen kanssa, Gustafsson huomauttaa.

Palautetta on tullut myös reittien talvikunnossapidosta tai paremminkin sen puutteesta.

– Meille on valitettu, kun polkuja ei ole hiekoitettu ja aurattu, Gustafsson kertoo.

Gustafsson sanoo infopisteen olevan kansallispuiston kävijöitä varten, mutta hän on huolissaan ihmisten luonnosta vieraantumisesta.

– Kaupungissa asioita hoidetaan eri tavalla kuin kansallispuistossa tai ylipäätään luonnossa, hän muistuttaa.