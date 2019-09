Teillä luvassa liukkaita ajokelejä tiistaina – loppuviikosta sää lämpenee

Pakkanen paukkuu tiistaina osassa maata ja tienpinnat ovat paikoin jäisiä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ajokeli on huono aamulla lähes kaikkialla Suomessa paitsi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Suomessa vallitsee viileä pohjoisvirtaus. Maan länsiosassa tulee tiistaina sadekuuroja, pohjoisessa myös lumi- tai räntäkuuroja. Lämpötilat ovat noin 6-8 asteen tuntumassa.

Viikko on alkanut vuodenaikaan nähden tavallista koleampana.

Torstaina ilmat kuitenkin lämpenevät varsinkin pohjoisessa. Silloin Länsi-Lapissa päästään yli 10 asteen päivälämpötiloihin, ja yötkin lämpenevät samalla.

– Perjantaina Lapissakin hätyytellään 15 asteen päivälämpötiloja. Etelä-Suomessa perjantain ennuste on samaa luokkaa, päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle kertoi STT:lle.

STT

