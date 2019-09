Teknologiajätit aloittavat ryhtiliikkeen netissä leviäviä äärisisältöjä vastaan

Suuret teknologiayritykset pyrkivät vahvistamaan toimielintä, jonka avulla taistellaan netissä leviäviä ääriajattelua edustavia sisältöjä vastaan.

Somejätti Facebook ilmoitti suunnitelmista YK:ssa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern johtivat YK:ssa kokousta, jossa käsiteltiin netissä leviävän ääriajattelun riskejä.

Facebook, Twitter, Microsoft ja Youtube perustivat vuonna 2017 väljän liittouman, jonka tarkoituksena oli torjua kaikkein vaarallisimman materiaalin leviämistä sosiaalisessa mediassa.

Teknologiayhtiöitä on kuitenkin arvosteltu muun muassa Uudessa-Seelannissa tapahtuneiden moskeijaiskujen vuoksi. Äärioikeistolainen joukkoampuja julkaisi tekonsa Facebookissa suorana lähetyksenä.

Facebook sanoi lausunnossaan, että joukkoampujan julkaisema video osoitti tarpeen lisätä ponnisteluja.

Yhtiön mukaan seuraavat askeleet on parasta ottaa yritysten johdolla niin, että mukana on myös hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan vahva panos.

Toimielin saamassa oman johtajan

Facebookin mukaan liittoumasta on nyt tulossa itsenäinen toimielin, jolla on oma toiminnanjohtaja. Yhtiöt johtavat toimielimen hallitusta ja kansalaisjärjestöt neuvoa-antavaa komiteaa. Lisäksi Yhdysvaltojen, Ranskan, Britannian, Kanadan, Uuden-Seelannin ja Japanin hallituksilla on neuvoa-antava rooli, kuten myös YK:n ja EU:n asiantuntijoilla.

Toiminta perustuu yhä yhtiöiden osalta vapaaehtoisuuteen. Facebook kertoi, että se yrittää parantaa äärisisältöjen tunnistamista.

Facebook on jo saavuttanut tämän vuoden tavoitteen 200 000 digitaalisesta sormenjäljestä, joiden avulla voidaan tunnistaa terroristista sisältöä. Digitaaliset sormenjäljet auttavat teknologiayhtiöitä tunnistamaan ja reagoimaan nopeasti julkaisuihin, joita epäilyttävät tahot tekevät.

STT

