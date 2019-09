Terveyserot Euroopassa pysyneet entisellään eri tuloluokkien välillä

Eri väestöryhmien väliset terveyserot ovat monessa Euroopan maassa pysyneet ennallaan tai jopa pahentuneet nousevasta eliniästä ja laskevasta lapsikuolleisuudesta huolimatta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

Järjestön Euroopan-toimiston kokoaman raportin mukaan sairaudet rajoittavat päivittäisten toimien suorittamista kaksi kertaa useammin väestön köyhimmässä viidenneksessä kuin varakkaimmassa viidenneksessä.

Käytettävissä olevien tulojen lisäksi terveydelliseen epätasa-arvoon vaikuttavat koulutus ja asuinpaikka. Lähes 75 prosentissa maista erot eliniässä ovat pysyneet ennallaan valtion rikkaimpien ja köyhimpien alueiden välillä.

Raportin mukaan epätasa-arvo kestää ja kasvaa läpi elämän. Sillä on paitsi terveydellisiä myös taloudellisia seurauksia. Sen puolittaminen kasvattaisi tarkasteltujen maiden bruttokansantuotetta 0,3-4,3 prosentin verran, WHO arvioi.

STT