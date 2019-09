Tjäreborg ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti, matkakohteissa jumissa olevat matkustajat yritetään kotouttaa mahdollisimman pian

Matkatoimisto Tjäreborgin ja sen pohjoismaisten sisaryhtiöiden toiminta jatkuu normaalisti huomenna, yhtiö kertoo sivuillaan. Myös lentojen kerrotaan jatkuvan normaalisti.

Yhtiön mukaan tiistaille varattujen lentojen on määrä lähteä normaalisti. Myös tänään perutut paluulennot pyritään järjestämään tiistaina. Asiasta ilmoitetaan matkustajille tekstiviestillä, kuten myös mahdollisista aikataulumuutoksista.

Tjäreborgin emoyhtiö Thomas Cook Group ilmoitti ajautumisesta konkurssiin varhain maanantaiaamuna. Tällä oli vaikutuksia myös konserniin kuuluvan lentoyhtiön Thomas Cook Airlines Scandinavian lentoihin, ja useita lentoja jouduttiin perumaan maanantain aikana.

Tjäreborgin myyntijohtaja Saana Ruonala kuvaa uutista erittäin positiiviseksi.

– Neuvotteluita on käyty kokoajan. Meidän pohjoismainen osa on ollut yksi Pohjoismaiden kannattavimpia matkatoimistoja. Siksi pääsimme tähän, Ruonala kertoo STT:lle.

Ruonalan mukaan esimerkiksi parin kuukauden päähän sovittuja matkoja koskevat nyt normaalit peruutusehdot, sillä yhtiön toiminnan on määrä jatkua normaalisti.

Matkakohteissa jumissa olevat yritetään saada mahdollisimman nopeasti kotiin.

– Aikatauluista en osaa vielä sanoa, mutta toivottavasti mahdollisimman pian.

STT

