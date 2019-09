Tjäreborg peruu lähtevät lentonsa emoyhtiönsä konkurssin vuoksi – Kilpailu- ja kuluttajavirasto neuvoo palvelunumerossa

Matkatoimisto Tjäreborg peruu maanantain lähtevät lentonsa brittiläisen emoyhtiönsä Thomas Cookin konkurssin vuoksi.

Yhtiö tiedottaa verkkosivuillaan, että se keskittyy nyt huolehtimaan asiakkaistaan. Se toivoo voivansa tiedottaa konkurssin vaikutuksista sivuillaan tämän päivän aikana.

Yhtiö kertoo sivuillaan, että sillä on parhaillaan noin 2 900 asiakasta maailmalla. Tjäreborgilla oli tänään tarkoitus olla 525 lähtevää matkustajaa ja 413 palaavaa matkustajaa.

– Mahdollisessa konkurssitilanteessa pidetään huolta siitä, että jokainen kyllä kotiin matkalta pääsee, sanoi myyntijohtaja Saana Ruonala Tjäreborgista STT:lle sunnuntaina.

Tjäreborg toivoo, että sen tulevien päivien lähtevät lennot pystytään yhä lentämään.

Ruonala kertoi STT:lle tänään, että yhtiö toivoo edelleen, että toiminta Pohjoismaissa voi jatkua ennallaan emoyhtiö Thomas Cookin konkurssista huolimatta.

Tjäreborg kirjoitti sunnuntaina nettisivuilla julkaistussa tiedotteessaan, että asiakkaiden matkoja suojelee matkapakettilaki ja vakuusrekisteri.

KKV järjestää paluukyydityksiä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on alkanut järjestää matkoilla olevien Tjäreborgin asiakkaiden paluukuljetuksia. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo, että asiakkaiden kannattaa seurata KKV:n verkkosivuja. Asiasta annetaan tietoja myös erikseen puhelinnumerosta 0295 053 193.

– Ihmisten ei kannata alkaa järjestää itse mitään. Jos hotellit alkavat kuluttajalta pyytää lisämaksuja, kannattaa kieltäytyä ja pyytää meiltä lisäneuvoja, Väänänen sanoo.

Matkoille lähdössä oleville asiakkaille KKV tulee antamaan ohjeet siitä, miten rahoja voi hakea takaisin.

– Jos matkan on ostanut luottokortilla, voi kääntyä myös luottokorttiyhtiön puoleen ja vaatia maksun palautusta. Se on kannattava vaihtoehto.

Myös matkan keskeytymisestä, eli jos osa maksetuista palveluista jää saamatta, voi saada korvauksia, mistä KKV antaa myöhemmin ohjeet.

https://www.tjareborg.fi/ajankohtaista

STT

Kuvat: