Tjäreborgin emoyhtiö Thomas Cook konkurssiin

Brittiläinen matkanjärjestäjä Thomas Cook on asetettu konkurssiin, yhtiö kertoo nettisivuillaan.

Yhtiön mukaan sen liiketoimet Britanniassa ovat päättyneet sekä kaikki tulevat lennot ja lomamatkat on peruttu.

Yhtiö kävi viikonvaihteessa neuvotteluja Britannian hallituksen ja mahdollisten sijoittajien kanssa, jotta välttäisi konkurssin. Yhtiölle haettiin 200 miljoonan punnan eli noin 226 miljoonan euron lisärahoitusta.

Thomas Cook on Tjäreborgin emoyhtiö. Tjäreborg kirjoitti sunnuntaina nettisivuilla julkaistussa tiedotteessaan, että asiakkaiden matkoja suojelee matkapakettilaki ja vakuusrekisteri.

– Mahdollisessa konkurssitilanteessa pidetään huolta siitä, että jokainen kyllä kotiin matkalta pääsee, sanoi myyntijohtaja Saana Ruonala Tjäreborgista STT:lle.

Britannia on käynnistämässä Matterhorn-nimellä kulkevan operaation, jonka tarkoituksena on tuoda kotimaahan 150 000 yrityksen matkoilla ulkomailla olevaa brittiasiakasta. BBC:n mukaan tyhjiä lentokoneita lähti jo sunnuntaina maailmalle hakemaan brittituristeja kotiin.

https://scdn.thomascook.com/status.html

bbc.com/news/business-49791249

STT