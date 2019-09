Toinenkin Porvoossa haavoittunut poliisi päässyt pois sairaalasta

Toinenkin reilu viikko sitten Porvoossa haavoittunut poliisi on päässyt pois sairaalasta, kertoi Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä maanantaina. Toinen poliisi pääsi sairaalasta jo aiemmin.

Molempien poliisien kerrotaan voivan olosuhteisiin nähden hyvin ja keskittyvän kuntoutumiseen.

Kahta poliisia ammuttiin tehtävän yhteydessä Porvoossa 25. elokuuta. Poliisien ampumisesta epäillään veljeskaksikkoa, joka vangittiin torstaina todennäköisin syin kahdesta murhan yrityksestä epäiltyinä. Syyte on nostettava viimeistään 24. tammikuuta.

Molemmat veljekset ovat Ruotsin kansalaisia, ja toisella heistä on lisäksi Suomen kansalaisuus. Keskusrikospoliisi on tehnyt yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa Porvoon ampumistapauksen tutkinnassa.

.

https://twitter.com/iupoliisi?lang=fi

STT

Kuvat: