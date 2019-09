Traficom: Poikkeuslupahakemuksia 17-vuotiaiden ajokorteista on tullut jo 12 000 – ennen ajokorttiuudistusta hakemuksia jätettiin vain joitakin kymmeniä vuodessa

Poikkeuslupahakemuksia 17-vuotiaiden ajokorteista on jätetty jo noin 12 000, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Henna Antila.

Hänen mukaansa näin suurta suosiota ei osattu ennakoida, kun poikkeuslupien saaminen helpottui ajokorttiuudistuksessa toissa kesänä. Suuren hakemusmäärän vuoksi käsittelyaika on venynyt niin, että tällä hetkellä käsitellään heinäkuun alkupuolella jätettyjä hakemuksia.

– Hakemuksia on jonossa yli 3 000 kappaletta, Antila kertoo.

Hänen mukaansa käsittelyaikaa venyttää suuren määrän vuoksi myös se, että monet hakemukset ovat puutteellisia. Niitä varten joudutaan tekemään lisäselvityksiä.

Ennen ajokorttiuudistusta alle 18-vuotiaalle voitiin myöntää henkilöauton ajokortti ”painavista syistä”. Nyt riittävät ”erityiset syyt”. Aiemmin hakemuksia tuli vuodessa joitakin kymmeniä, joista hyväksytyksi tuli vain kymmenkunta.

Erityisiä syitä voivat Antilan mukaan olla koulumatkat, työmatkat sekä matkat säännöllisiin ja tavoitteellisiin harrastuksiin.

– Opiskelupaikalle pääsy on ylivoimaisesti suurin syy. Hyvänä kakkosena tulee työssäkäynti ja työharjoittelupaikoille pääsy, Antila sanoo.

Traficom on määritellyt tunnin kohtuulliseksi matka-ajaksi kulkea esimerkiksi joukkoliikenteen vuoroilla tai kävellen. Jos esimerkiksi koulumatka venyy tätä pidemmäksi, poikkeuslupa voidaan myöntää. Jos matkan kesto jää lyhyemmäksi, hakemus hylätään.

Antilan mukaan kielteisiä päätöksiä on tehty reilut 200 ajokorttiuudistuksen astuttua voimaan. Matka-aikavaatimuksen lisäksi kielteisiä päätöksiä aiheuttaa se, että kyse ei ole nuoren omasta liikkumistarpeesta. Myös pakollisten liitteiden tai todistusten puute pyynnöstä huolimatta on syy hakemuksen hylkäämiseen.

Nuorilla onnettomuuspiikkejä

Hakemuksen voi jättää neljä kuukautta ennen kuin nuori täyttää 17 vuotta. Autokouluun hän pääsee vasta sitten, kun seitsemästoista syntymäpäivä on ohi.

Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo arvioi, että runsas vuosi on liian lyhyt aika vetää johtopäätöksiä siitä, ovatko poikkeusluvalla 17-vuotiaana ajavat nuoret onnettomuusherkempiä kuin vuotta vanhempana ajokortin saavat.

Hänen mukaansa kokemukset kuitenkin kertovat, että mitä nuorempi kuljettaja on, sitä alttiimpi hän on onnettomuuksille.

– Ei muutu mihinkään, että 17-vuotias on 17-vuotias.

Vuoristo kertoo, että ensimmäinen piikki onnettomuuksille on 15 vuoden iässä, kun nuori tulee mopoikään. Seuraava piikki on 18-vuotiaana, kun nuori saa henkilöauton ajokortin. Aika näyttää, tuleeko jälkimmäinen aikaistumaan.

STT

Kuvat: