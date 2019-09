Trump keskeytti neuvottelut Talebanin kanssa viimeviikkoisen pommi-iskun takia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on keskeyttänyt maansa neuvottelut Taleban-äärijärjestön kanssa. Syynä tähän on Trumpin mukaan Talebanin aiemmin tällä viikolla Afganistanissa tekemä tuhoisa pommi-isku. Iskussa kuoli muun muassa yksi Yhdysvaltojen sotilas.

Trump kertoi Twitterissä myös, että Yhdysvaltoihin suunniteltu salainen tapaaminen on peruttu. Yhdysvaltojen ja Talebanin lisäksi Afganistanin presidentin oli määrä osallistua tapaamiseen.

Yhdysvallat ja Taleban ovat neuvotelleet Yhdysvaltojen joukkojen poisvetämisestä Afganistanista.

STT